La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, aseveró que el proyecto de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no vulnerará la autonomía ni la independencia del INE.

Asimismo, la senadora morenista, rechazó que el proyecto pueda calificarse como una "Ley Maduro", como han señalado sectores de la oposición al acusar que se estará creando un sistema de partido hegemónico al desaparecer a los partidos pequeños.

Argumentó que el proceso se encuentra todavía en una fase de debate y construcción de consensos, por lo que no existe aún una propuesta definitiva ni está definido si la cámara de origen será San Lázaro o el Senado.

Lee también Rechaza PVEM en el Senado reforma electoral que reduzca pluris y presupuesto a partidos; no están a discusión, afirman

“Lo que sí les quiero decir es garantizar la independencia, la autonomía del órgano electoral, la representación de todas las minorías y mayorías, la proporcionalidad. Venimos de la lucha por la democracia y en ese sentido no hay ni un paso atrás”, dijo en rueda de prensa.

Indicó que tanto ella como la presidenta Sheinbaum han reiterado que la reforma tendrá como eje central preservar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), al tiempo que se fortalece la democracia y la justicia electoral.

Exhortó a evitar especulaciones sobre el contenido de la reforma, al recordar que aún no existe un documento final que pueda ser discutido o modificado.

Lee también Monreal: reforma electoral, sin PT y PVEM no es posible; reconoce necesidad de consensuar con aliados

“Todavía no está la liebre, no la han cazado, para que ya estemos hablando del asado. Una vez que esté el documento se abrirá el proceso de discusión, siempre escuchando la opinión del pueblo”, señaló.

Laura Itzel Castillo rechazó los calificativos que equiparan la reforma con modelos autoritarios y sostuvo que el único “calificativo válido” es el de democracia y justicia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc