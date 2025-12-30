Como medida cautelar, el Tribunal de Disciplina Judicial de Quintana Roo (TDJ) determinó la suspensión de funciones del juez de Control penal, Jonathan Yong Mendoza, para efectos de que se investigue su probable responsabilidad en la agresión a una mujer, el pasado 24 de diciembre, en el Residencial Palmaris, en la ciudad de Cancún.

Este es el primer asunto coyuntural que llevará el Tribunal, presidido por la magistrada Elizabeth Moreno Rejón e integrado por la magistrada Nelsy Lucely Trejo Puc y su par, Marco Antonio Torre Constantino.

El Poder Judicial del estado informó que la suspensión es de carácter preventivo, en tanto se esclarecen los hechos y se determina la probable responsabilidad administrativa de Yong Mendoza, quien, conforme a imágenes difundidas en redes sociales, aparece armado, mientras la víctima se encuentra tirada sobre el piso.

Tribunal de Disciplina suspende a juez de Quintana Roo; se hizo viral un video suyo donde aparece armado con una mujer.

La intervención del Tribunal –figura creada a partir de las reformas al Poder Judicial aprobadas en este año– fue a solicitud del Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas, a cargo de Elidez Antonio Pech, que pidió iniciar una investigación interna y solicitar la suspensión de funciones del juzgador, mientras se aclara lo ocurrido.

Lo anterior, luego de que el Poder Judicial recibió, el pasado 26 de diciembre, una denuncia anónima respaldada con material gráfico sobre los hechos.

Como parte del procedimiento, el Tribunal de Disciplina Judicial que sesionó este martes instruyó al Órgano de Administración Judicial a ejecutar las medidas administrativas correspondientes.

El Poder Judicial expuso, mediante un comunicado, que la decisión se tomó bajo el principio de cero tolerancia a la violencia de género, en especial cuando se trata de integrantes de la propia institución, que está obligada a conducirse con respeto, legalidad, ética, imparcialidad y profesionalismo, tanto en el ejercicio de sus funciones como fuera de ellas.

La autoridad judicial precisó que la suspensión permanecerá vigente mientras se concluyen las investigaciones y se emite la resolución definitiva que corresponda conforme a derecho.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal, el Tribunal de Disciplina Judicial es el órgano encargado de la vigilancia del Poder Judicial.

Está facultado para investigar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa seguidos contra las y los funcionarios públicos que integran el Poder Judicial, así como para evaluar y dar seguimiento al desempeño de magistradas, magistrados y personas juzgadoras.

Para ello cuenta con tres órganos: El Interno de Control, el de Investigación de Responsabilidades Administrativas y el Comité de Evaluación del Desempeño Judicial.

