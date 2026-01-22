Chetumal.- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó este jueves el fallecimiento de monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, obispo emérito de la Diócesis de Cancún Chetumal.

En un mensaje difundido en redes sociales, llamó a los fieles a orar por el eterno descanso de Elizondo Cárdenas y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y a los Legionarios de Cristo, congregación a la que pertenecía.

“Con esperanza en la Resurrección comunicamos que nuestro hermano, Mons. Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, L.C., Obispo Emérito de Cancún-Chetumal, ha sido llamado a la Casa del Padre.

“Como Iglesia, pedimos a todos los fieles que eleven sus oraciones por su eterno descanso, y manifestamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y fieles de la Diócesis de Cancún-Chetumal y a la familia de los Legionarios de Cristo”, se lee en el mensaje.

“Rogamos a nuestro Señor Jesucristo, lo reciba y premie con su Reino, por su generoso servicio y entrega pastoral en bien del pueblo encomendado”, se lee en un comunicado firmado por el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, presidente de la CEM, y el obispo Auxiliar de Médico, Héctor M. Pérez Villarreal, secretario general de la Conferencia.

Por su parte, la Diócesis Cancún-Chetumal informó en un comunicado que “Mons. Pedro Pablo tenía programado un cateterismo y, al parecer, después de haber sido trasladado a su habitación, sufrió un infarto fulminante”.

Recordó que fue el primer Obispo de la diócesis Cancún-Chetumal.

“Damos gracias a Dios por la vida y el ministerio de Mons. Pedro Pablo, pastor de corazón entregado, hombre de profundo amor a Dios, a la Iglesia y a la Legión de Cristo. Su celo apostólico y su pasión por el Evangelio marcaron profundamente la vida de esta Iglesia particular. Fue padre, hermano y compañero de misión para sacerdotes, consagrados y fieles laicos, especialmente para quienes desarrollan su ministerio pastoral en nuestra diócesis”, agregó.

