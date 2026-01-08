Más Información
Culiacán, Sin.- En un accidente de tránsito registrado en el ejido El Corazón, de la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, falleció Beatriz Elizabeth “N” de 53 años de edad, identificada como hermana del cantante, José Ángel Ledezma Quintero, conocido con del nombre artístico de “El Coyote”.
La tarde el pasado miércoles 7 de enero, se reportó un choque de frente entre los ocupantes de un vehículo Nissan y una camioneta de redilas, a causa del fuerte impacto, una mujer y un hombre quedaron atrapados en la unidad particular.
El personal de bomberos y de la Cruz Roja que se trasladaron al ejido el Corazón, a la salida sur de la capital del estado, tuvieron que efectuar varias maniobras para rescatarlos y trasladarlos a un hospital, donde poco después falleció la mujer de nombre Beatriz Elizabeth “N” de 53 años de edad.
Lee también Caen 3 presuntos extorsionadores vinculados con “rifas colombianas” y préstamos “gota a gota” en Guadalajara y Zapopan; son sudamericanos
Sobre su acompañante, este fue identificado como Martín “N” de 62 años de edad, el cual permanece hospitalizado, bajo observación médica, sin que se conozca aun los peritajes sobre las causas del choque de frente de ambas unidades.
En la relación a la mujer que falleció a causa de las lesiones que presentó por el fuerte choque contra una camioneta de redilas, cuyo conductor, presentó algunas lesiones, sin que se ponga en riesgo su salud, se conoció que esta era hermana del cantante sinaloenses, de música regional, José Ángel Ledezma Quintero “El Coyote”.
aov/cr
