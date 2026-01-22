Más Información

Texcoco, Méx.- Trabajadores del sector salud —principalmente personal de limpieza y apoyo operativo— protestan en varios municipios del oriente de la entidad.

Las movilizaciones han generado bloqueos viales intermitentes y cierres parciales en accesos a hospitales.

Los inconformes denuncian falta de pago de salarios atrasados, correspondientes a quincenas previas, recorte o pago incompleto del aguinaldo del 2025.

Protestas en hospitales del Edomex; trabajadores de salud bloquean vialidades. Foto: Especial
Protestas en hospitales del Edomex; trabajadores de salud bloquean vialidades. Foto: Especial

Además de una escasez de insumos básicos para realizar labores de higiene y limpieza en las unidades médicas (detergentes, guantes, bolsas para desechos, entre otros).

Estas quejas se concentran en hospitales y clínicas de Chimalhuacán, Texcoco, San Salvador Atenco e Ixtapaluca.

Un grupo se encuentra en la caseta de cobro de San Marcos Huixtoco de la autopista México-Puebla en donde levantaron las plumas para permitir el libre paso de conductores de vehículos.

Los trabajadores pertenecen en su mayoría al área de limpieza subcontratada o transferida a la implementación gradual del programa IMSS-Bienestar.

Las movilizaciones se intensificaron en los últimos días. Los inconformes aseguran que la falta de materiales de limpieza compromete la higiene de pacientes y personal médico.

Aunque no se reportan hasta el momento paros laborales generalizados de médicos o enfermeras en el Estado de México a diferencia de lo ocurrido en otras entidades como Veracruz, Baja California o Sinaloa), el personal de apoyo advierte que podrían sumarse más áreas si no hay respuestas concretas de las autoridades estatales y federales.

