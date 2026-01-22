Más Información
El personal de seguridad del Metro de la Ciudad de México identifica diversas conductas de riesgo en andenes, como rebasar la línea amarilla o mostrar señales de angustia, que activan el protocolo del programa Salvando Vidas, destinado a prevenir el suicidio entre los usuarios.
Este programa se ha fortalecido con brigadas itinerantes que brindan información sobre salud mental y canalizan a quienes necesitan ayuda. Tan solo en 2025, el protocolo se activó en 105 casos, permitiendo que las personas recibieran atención psicológica oportuna.
Actividades de las brigadas itinerantes del programa Salvemos Vidas, con el objetivo de acercar orientación psicológica, información y acompañamiento profesional en materia de salud mental a las personas usuarias de la red del metro. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ
Atienden en andenes a usuarios del Metro para evitar suicidios. Foto: Diego Simón Sánchez
