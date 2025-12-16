Isabel Lascurain causó preocupación en sus fans, al aparecer en un video -publicado en sus redes sociales- con una cánula nasal, contando que una neumonía le impidió presentarse con sus compañeras de Pandora en el último concierto que ofrecieron. Sin embargo, aclaró que se encuentra estable y en proceso de recuperación.

Este sábado, 13 de diciembre, Isabel fue la gran ausente en el concierto que Pandora y Flans ofrecieron en Puerto Vallarta, debido a la neumonía que desarrolló, luego de exponerse a los altos vientos Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Sin embargo, ni la cantante ni sus compañeras dieron a conocer los motivos de su ausencia en el show, no sino hasta que Lascurain mostró una mejoría en su salud, fue entonces que recurrió a sus redes para dar detalles de su estado actual.

"No les podía hacer un videito antes porque no era lo propio; tengo neumonía, estoy bien, pero, desde el martes que estuvimos en Tuxtla, había mucho viento, me dolía mucho la cabeza, regresé bastante mermada, con la oxigenación muy baja, en fin", expresó.

Aclaró que, en la actualidad, ya está siendo tratada por un especialista que logró estabilizarla.

Gracias a esta intervención oportuna de los doctores -como detalló- no tuvo que ser hospitalizada y todo el tratamiento lo ha llevado desde casa.

"No me tuvieron que hospitalizar, estoy aquí en casita, pero vamos a salir de esta perfectamente", destacó.

La cantante aprovechó para agradecer el profesionalismo con el que sus compañeras, tanto de Flans como de Pandora, afrontaron la situación pues, a pesar de las dificultades que supone presentarse sin una integrante, sin tiempo de reorganizar el show y con la conciencia de que alguien más tendría que interpretar las partes donde ella canta, todas decidieron continuar con la presentación.

"Agraderles a Ilse, a Mimi, a Fer y a May el esfuerzo que hicieron por sacar el show adelante, porque yo sé lo que es cuando una no está presente, es terrible, se siente horrible cuando falta alguna de las cuatro".

