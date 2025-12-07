Más Información

Modas van y modas vienen, pero hay un tema que siempre estará vigente y habrá miles de historias que hablen de él: el amor. Esto es lo que piensa el elenco de la puesta en escena. ¿Cómo te va, mi amor?

“Siempre va a haber alguien enamorado y dispuesto a hacer algo por amor, por su familia. El amor siempre está presente en todo, sino, ¿a qué le cantamos, por qué trabajamos, para qué nos levantamos cada día?”, expresa Ricardo Ache.

Él, junto a David Anguiano, Violeta Isfel, Luz Edith Rojas y Grisel Margarita, cuenta la historia de Sofía, quien sueña, se ilusiona, se enamora y toma decisiones que repercuten en su futuro.

Sus acciones lo mismo la llevan a experimentar un corazón roto, que a evolucionar y hasta tomar la decisión de quedarse sola, creyendo que no necesita del amor.

Ricardo considera que una de las ventajas de la obra, que se presenta en el Nuevo Teatro Versalles los fines de semana hasta el 27 de diciembre, es que la musicalización se realizó con canciones de Pandora.

“La música de Pandora yo la conocí por mi mamá y mis tías, entonces pensé, ‘¡¿Cómo?! ¡Voy a cantar las canciones que escuchaban cuando se arreglaban para ir de fiesta, cuando les rompieron el corazón!’ Y el texto está tan bien escrito, que te va llevando conforme a las canciones”, indica David Anguiano.

David comenta que el mérito de la historia escrita por Paus Marrón es que lleva al público por las diversas etapas del amor, desde el enamoramiento hasta la decisión de lograr el amor propio.

“Esta obra es como ver cine musical, chiquito e íntimo, pero atrás hay todo un equipo de trabajo, bastante gente de producción, hay pantallas impresionantes, entonces lo pequeño no le quita la espectacularidad”, comenta Grisel Margarita.

La actriz interpreta a la protagonista en cierta etapa de su vida, compartiendo rol con Violeta Isfel y Luz Edith Rojas.

