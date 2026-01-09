Contingencia ambiental en CDMX: ¿cómo proteger tu salud de la mala calidad del aire?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó este 9 de enero que la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se mantiene activa. El organismo señaló que este viernes la calidad deL aire será de "mala" a "muy mala".

Asimismo, agregó que, según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la CDMX, con base en los modelos de pronóstico, las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas para una correcta dispersión de contaminantes, como lo es la baja presencia de nubes, la intensa radiación solar, un viento débil y la estabilidad atmosférica de moderada a fuerte.

¿Cómo cuidar tu salud de la mala calidad del aire?

La CAMe compartió algunas medidas de protección con la población, con el objetivo de prevenir enfermedades respiratorias ocasionadas por la contaminación. Para proteger tu salud de la exposición a estos elementos y reducir su propagación en el ambiente, ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Quédate en casa:

Evita hacer actividades cívicas y culturales al aire libre , específicamente entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde. Asimismo, evita hacer cualquier tipo de ejercicio en espacios abiertos.

cívicas y culturales , específicamente entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde. Asimismo, evita hacer cualquier tipo de en De igual forma, suspende o pospone cualquier actividad al aire libre, como lo son eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos.

La Ciudad de México y el Estado de México se mantienen en Fase 1 de contingencia ambiental. Foto: (Yaretzy Osnaya)

Mantén precauciones:

Evita fumar , principalmente en espacios cerrados, y no te expongas al humo de tabaco.

, principalmente en espacios cerrados, y no te expongas al humo de tabaco. Revisa que los calentadores, estufas y tanques de tu hogar no tengan fugas de gas.

Si es posible, realiza trabajo a distancia y haz las compras y trámites en línea para reducir viajes en automóvil y transporte público, también reduce los paseos largos con tus mascotas y asegúrate de mantenerlas hidratadas.

en automóvil y transporte público, también reduce los paseos largos con tus mascotas y asegúrate de mantenerlas hidratadas. Evita el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos con solventes.

de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos con solventes. Recarga gasolina después de las 6:00 de la tarde y antes de las 10:00 de la mañana. No cargues más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

después de las 6:00 de la tarde y antes de las 10:00 de la mañana. No cargues más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado. Reduce el uso de combustibles en casa, acorta el tiempo de ducha a un máximo de 5 minutos y utiliza recipientes con tapa al cocinar.

Protege tu salud:

Si necesitas salir, usa cubrebocas para filtrar contaminantes.

para filtrar contaminantes. Bebe mucha agua (al menos un litro y medio al día) y consume alimentos ricos en vitamina C (cítricos, verduras y frutos secos) para fortalecer las defensas.

(al menos un litro y medio al día) y consume alimentos ricos en (cítricos, verduras y frutos secos) para fortalecer las defensas. Lávate la cara y las manos después de estar afuera para eliminar residuos de contaminantes.

y las después de estar afuera para eliminar residuos de contaminantes. Evita el uso de lentes de contacto para disminuir la irritación de los ojos.

el uso de para disminuir la irritación de los ojos. Procura mantener a niños, niñas, personas adultas mayores y mujeres embarazadas en el interior del hogar.

Contingencia ambiental en CDMX. FOTO:FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL

¿Qué ocasiona la exposición a la contaminación?

De acuerdo con la Organización Nacional de la Salud (OMS), los contaminantes de mayor preocupación para la salud incluyen material particulado, ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono. La exposición a estos contaminantes tiene efectos respiratorios, cardiovasculares, metabólicos y sistémicos.

A corto plazo, esto puede provocar problemas respiratorios como tos, irritación y dolor de garganta, opresión en el pecho, irritación ocular, fatiga, dolor de cabeza, sibilancias y dificultad para respirar, agravando el asma y reduciendo la función pulmonar. Por su parte, la exposición a largo plazo podría llevar a una inflamación pulmonar, a un mayor riesgo de sufrir infartos e hipertensión.

Por su parte, la OMS señala que los efectos combinados de la contaminación del aire ambiente y la del aire doméstico se asocian a 6.7 millones de muertes prematuras cada año. Asimismo, detalla que, mediante la disminución de los niveles de contaminación, los países pueden reducir la carga de morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cardiopatías, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas.

