Año Nuevo 2026: Así puedes tranquilizar a tus mascotas ante la pirotecnia con ayuda de YouTube

Tradicionalmente, los fuegos artificiales, conocidos coloquialmente como pólvora, son usados por para celebrar fiestas decembrinas, cumpleaños, bodas e incluso bautismos. Sin embargo, los efectos negativos que tiene el ruido y los químicos de estos dispositivos pirotécnicos en las aves y mamíferos pasan desapercibidos para las personas que disfrutan de ese espectáculo de luces.

Millones de animales domésticos y silvestres se enfrentan cada año a las explosiones repentinas, mientras que los ciudadanos todavía incluyen la pólvora en sus celebraciones.

Para atender esta situación, autoridades de todo el mundo lanzaron campañas de concientización para que las personas disfruten de las festividades sin la necesidad de utilizar fuegos artificiales.

Como otra alternativa para mitigar los casos de estrés, desorientación, traumatismos, escapes, agresividad y taquicardia, muchos cuidadores empezaron a utilizar herramientas digitales como canales de YouTube especializados en mascotas.

Esta plataforma ofrece una gran variedad de contenidos diseñados científicamente para entretener, calmar o reducir la ansiedad en perros y gatos, mediante sonidos relajantes, ruidos de la naturaleza o animaciones visuales.

Estos son algunos métodos para mantener tranquilo a tu amigo peludo

Los mejores canales de YouTube para las mascotas

Esta opción resulta útil para los cuidadores, debido a que los videos que allí se encuentran pueden servir para acompañar a los animales en situaciones de nerviosismo o miedo por explosiones repentinas, especialmente durante las fiestas de fin de año.

1. Relax My Dog/Cat

Estos canales son los más conocidos por la comunidad digital, ya que ofrecen contenidos creados con asesoramiento en comportamiento animal, son de larga duración y hacen transmisiones en vivo de 24 horas.

2. Pet Relaxation

Este canal se centra más en la música ambiental suave combinada con imágenes de paisajes naturales que ayuda a construir un entorno más tranquilo dentro del hogar.

3. Calm Your Dog

Para quienes buscan sonidos de la naturaleza, esta es la mejor opción, debido a que el canal ofrece clips de lluvia, viento y otros sonidos que se mezclan con frecuencias de relajación.

