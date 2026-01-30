Más Información

Poder Judicial ahora pagará 331 mdp para alimentos en 2026

La mañanera de Sheinbaum, 30 de enero, minuto a minuto

Economía mexicana crece 0.7% en 2025; confirma su peor resultado desde 2020

Salinas Pliego acuerda pagar al SAT más de 32 mil mdp; adelanta 10 mil 400 millones y liquidará el resto en 18 pagos

Tráiler se estrella e incendia sobre la autopista México-Toluca; se registra intenso tráfico en la zona

Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura

Rosaura Ruiz, sobre Centro Kalan: "Estamos trabajando para ya reinaugurarlo"

Arturo Ávila afirma que "Grandeza", libro de AMLO, le costó 100 pesos; entrega ejemplares a opositores

Salinas Pliego pone fin a 18 años de batalla fiscal; así fue el litigio que cerró con el SAT

Grupo Salinas paga al SAT; esto es lo que el gobierno pedía, lo que se ofreció y lo que se pagará

Arrestan al periodista Don Lemon tras manifestación antiinmigratoria; interrumpió un servicio religioso en Minnesota

Díaz-Canel denuncia que "Trump pretende asfixiar" la economía de Cuba; medida es "un pretexto vacío de argumentos", dice

El Instituto Nobel confirmó que el nombre de la ganadora del , la opositora venezolana , se filtró de manera "ilegal" antes del anuncio oficial.

Durante la noche del 9 al 10 de octubre, día del anuncio, las probabilidades de que Machado obtuviera el premio se dispararon del 3.75% a cerca del 73% en el transcurso de pocas horas en la plataforma de apuestas Polymarket.

Sin embargo, ningún experto ni medio de comunicación había mencionado a la líder de la oposición venezolana entre las favoritas.

Ante ello el Instituto Nobel decidió abrir una investigación interna.

¿Quién y cómo se filtró que Machado ganaría el Nobel de la Paz?

"Se puede afirmar con certeza que algunos actores pudieron obtener ilegalmente información sobre la decisión" del Comité, indicó el viernes a la AFP el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

"Nuestras investigaciones no permitieron establecer cómo se obtuvo la información, ni la identidad de la persona o entidad que la consiguió, ni si se trataba de un actor privado o estatal", añadió.

El Instituto señaló haber identificado vulnerabilidades en su sistema informático y haber aplicado correcciones.

"No es absurdo considerar la posibilidad de un actor estatal", declaró por su parte el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, al diario Verdens Gang (VG).

Excluida de la carrera por las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, María Corina Machado fue galardonada "por su labor incansable en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

La opositora, de 58 años, que dedicó su premio a Donald Trump, entregó su medalla al presidente estadounidense en la Casa Blanca hace dos semanas.

El Comité Nobel recordó entonces que este galardón es "indisociable" de la persona a la que fue concedido.

