Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, no ha sido "imputada" por narcotráfico ante la Justicia estadounidense, a diferencia de su antecesor, Nicolás Maduro, quien fue arrestado el pasado 3 de enero.

Rubio hizo estas declaraciones al ser cuestionado en una audiencia en el Senado sobre la política estadounidense hacia Venezuela, y sobre si está al tanto de informes de que Rodríguez, respaldada por la Administración de Donald Trump, habría estado involucrada en narcotráfico según la DEA (Administración de Control de Drogas).

Además, el secretario de Estado de Trump declaró que espera contar "pronto" con presencia diplomática estadounidense en el país sudamericano, tras la captura y salida del país de Maduro y su esposa.

"Tenemos un equipo allá que lo está evaluando, y creo que pronto podremos abrir una presencia diplomática", declaró ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.

Esa presencia diplomática permitirá "tener información en tiempo real e interactuar, no solamente con responsables del régimen (...) pero también interactuar con miembros de la sociedad civil, de la oposición", añadió.

