Más Información

“Trabajamos el doble, con menos recursos”; entrevista con Lenia Batres

“Trabajamos el doble, con menos recursos”; entrevista con Lenia Batres

Tren Interoceánico: Anuncian esquema de atención permanente para víctimas y familiares; podrán aceptar salidas alternativas

Tren Interoceánico: Anuncian esquema de atención permanente para víctimas y familiares; podrán aceptar salidas alternativas

A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico; “tratan de evitar que las víctimas tengan rostro”

A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico; “tratan de evitar que las víctimas tengan rostro”

Sheinbaum anuncia inauguración del Tren El Insurgente de Santa Fe a Observatorio; abre totalmente obra que inició con Peña Nieto

Sheinbaum anuncia inauguración del Tren El Insurgente de Santa Fe a Observatorio; abre totalmente obra que inició con Peña Nieto

Acusan de plagio a integrante del Sistema Nacional Anticorrupción; presidenta Vania Pérez pide investigación

Acusan de plagio a integrante del Sistema Nacional Anticorrupción; presidenta Vania Pérez pide investigación

Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad

Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad

Periodista Enrique Pastor Cruz busca debatir con Layda Sansores censura en Campeche; pide espacio en "Martes del Jaguar"

Periodista Enrique Pastor Cruz busca debatir con Layda Sansores censura en Campeche; pide espacio en "Martes del Jaguar"

Reyes Heroles critica sobrerrepresentación de Morena; "no todo está perdido, nos queda la academia y la prensa", dice

Reyes Heroles critica sobrerrepresentación de Morena; "no todo está perdido, nos queda la academia y la prensa", dice

“Terrible, que una sola visión defina la vida del país”: Kenia López Rabadán

“Terrible, que una sola visión defina la vida del país”: Kenia López Rabadán

“Si puedo dar belleza a las pequeñeces, si soy escritor”: David Toscana, premio Alfaguara de Novela 2026

“Si puedo dar belleza a las pequeñeces, si soy escritor”: David Toscana, premio Alfaguara de Novela 2026

Trump asegura que flota enviada a Irán está lista para actuar como en Venezuela; "el tiempo se acaba... Lleguen a un trato", dice

Trump asegura que flota enviada a Irán está lista para actuar como en Venezuela; "el tiempo se acaba... Lleguen a un trato", dice

Amazon recortará 16 mil puestos de trabajo en todo el mundo; dice que ofrecerá nuevos cargos a algunos empleados

Amazon recortará 16 mil puestos de trabajo en todo el mundo; dice que ofrecerá nuevos cargos a algunos empleados

Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que la presidenta interina de , Delcy Rodríguez, no ha sido "imputada" por narcotráfico ante la Justicia estadounidense, a diferencia de su antecesor, Nicolás Maduro, quien fue arrestado el pasado 3 de enero.

Rubio hizo estas declaraciones al ser cuestionado en una audiencia en el Senado sobre la política estadounidense hacia Venezuela, y sobre si está al tanto de informes de que Rodríguez, respaldada por la Administración de Donald Trump, habría estado involucrada en narcotráfico según la DEA (Administración de Control de Drogas).

Lee también

Además, el secretario de Estado de Trump declaró que espera contar "pronto" con presencia diplomática estadounidense en el país sudamericano, tras la captura y salida del país de Maduro y su esposa.

"Tenemos un equipo allá que lo está evaluando, y creo que pronto podremos abrir una presencia diplomática", declaró ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.

Esa presencia diplomática permitirá "tener información en tiempo real e interactuar, no solamente con responsables del régimen (...) pero también interactuar con miembros de la sociedad civil, de la oposición", añadió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS e ISSSTE febrero 2026: ya hay FECHA de pago, checa cuándo y cuánto. Foto: Especial / IMSS / ISSSTE

Pensión IMSS e ISSSTE febrero 2026: ya hay FECHA de pago, checa cuándo y cuánto

CURP Biométrica 2026 RENAPO confirma requisitos oficiales y sedes para tramitarla. Foto: Especial

RENAPO confirma CURP Biométrica 2026: requisitos obligatorios y sedes disponibles

Visa americana/ iStock/Patrick Gross

Visa americana 2026: las preguntas más frecuentes, temidas… y cómo responderlas sin nervios

ICE. Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

Derechos de las personas indocumentadas en Estados Unidos y qué hacer ante redadas de ICE

Santa Clara, California. Foto: ChatGPT

10 cosas para hacer en Santa Clara, California, sede de la final del Super Bowl LX