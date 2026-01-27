Más Información
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que Estados Unidos comenzó a desbloquear fondos congelados del país, como parte de una "agenda de trabajo" con el gobierno del mandatario Donald Trump.
"Nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela, que pertenecen al pueblo de Venezuela, los estamos desbloqueando y va a permitir que podamos invertir recursos importantes en equipamientos para los hospitales, equipamiento que estamos adquiriendo en Estados Unidos y en otros países", dijo Rodríguez en una alocución en la televisión estatal VTV.
Rodríguez no especificó el monto de los fondos desbloqueados.
