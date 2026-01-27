Más Información
Una aeronave de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) realizó este martes un aterrizaje de emergencia, tras sufrir un problema mecánico, en el aeropuerto de Ellington, al sureste de Houston, Texas, informó la agencia.
El aparato, un WB-57 que se utiliza en investigaciones, aterrizó con la panza luego de que por una falla, tuvo que descender sin poder desplegar el tren de aterrizaje, dijo la NASA.
La agencia subrayó que “toda la tripulación se encuentra a salvo. Como ocurre con cualquier incidente, la NASA llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar la causa” y aseguró que se “informará al público de forma transparente a medida que recopilemos más información”.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran el avión que desciende sin el tren de aterrizaje desplegado. Poco después, se ve al piloto saliendo de la cabina con la ayuda de los servicios de emergencia.
Según un comunicado de Houston Airports, el incidente ocurrió alrededor de las 11:30 a. m., cuando la aeronave estaba aterrizando en la pista 17R-35L del aeropuerto Ellington.
Funcionarios aeroportuarios señalaron que los primeros en responder fueron los socorristas de un subcontratista militar. La pista se cerró mientras las cuadrillas trabajaban para retirar la aeronave.
