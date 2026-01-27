Más Información

Sheinbaum: “Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”; exhibe lista de gastos de la "Corte del pasado"

Descarrilamiento del interoceánico cumple un mes; víctimas demandan que no se oculte información

Sheinbaum reacciona a freno de envío de petróleo a Cuba; “Pemex toma sus decisiones”, dice

Masacre en Salamanca; “No sé nada, sólo vieron varias camionetas”

Corea del Sur confirma que recibió carta de Sheinbaum sobre BTS; estudia respuesta

Servicio exterior; 896 investigaciones y 36 sanciones

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

Trocas, togas y limpias exhiben a la Corte en 5 meses

No sólo fue en la cancha de futbol; al menos 20 homicidios se registraron en Salamanca en tres días

Abogados y familiares acusan al gobierno de México de enviar capos a EU sin extradición; denuncian violaciones al debido proceso

India en alerta epidemiológica por Nipah; aquí las claves del virus emergente y sin tratamiento

Agentes del ICE abandonan Minneapolis; prosigue la investigación sobre muerte de Alex Pretti

Ginebra. La delegación de ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) acusó a Estados Unidos de contribuir con su estrategia de seguridad a “la fragmentación del comercio global y el ”, e indicó que su reciente operación militar en territorio venezolano es un ejemplo de ello.

La operación militar del 3 de enero, que culminó con la captura de , violó la soberanía de Venezuela, señaló la delegación en la sesión mensual del Órgano de Resolución de Diferencias de la .

Según indicaron fuentes presentes en la reunión, la intervención venezolana se produjo en el contexto del debate que se prolonga desde hace años en el seno de la organización por la negativa de a nombrar jueces para el Órgano de Apelación, última instancia en el sistema de resolución de disputas comerciales del organismo.

Venezuela se opone a la idea de reemplazar un sistema basado en reglas por otro en el que prime la fuerza. Foto: Pixabay
La delegación de Venezuela subrayó que la parálisis de ese Órgano se ha utilizado para permitir el uso de medidas unilaterales que violan la y comprometen la soberanía de las naciones.

Venezuela se opone a la idea de reemplazar un basado en reglas por otro en el que prime la fuerza, agregó la representación del país latinoamericano.

