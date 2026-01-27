Ginebra. La delegación de Venezuela ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) acusó a Estados Unidos de contribuir con su estrategia de seguridad a “la fragmentación del comercio global y el derecho internacional”, e indicó que su reciente operación militar en territorio venezolano es un ejemplo de ello.

La operación militar del 3 de enero, que culminó con la captura de Nicolás Maduro, violó la soberanía de Venezuela, señaló la delegación en la sesión mensual del Órgano de Resolución de Diferencias de la OMC.

Según indicaron fuentes presentes en la reunión, la intervención venezolana se produjo en el contexto del debate que se prolonga desde hace años en el seno de la organización por la negativa de Estados Unidos a nombrar jueces para el Órgano de Apelación, última instancia en el sistema de resolución de disputas comerciales del organismo.

Venezuela se opone a la idea de reemplazar un sistema basado en reglas por otro en el que prime la fuerza. Foto: Pixabay

La delegación de Venezuela subrayó que la parálisis de ese Órgano se ha utilizado para permitir el uso de medidas unilaterales que violan la ley internacional y comprometen la soberanía de las naciones.

Venezuela se opone a la idea de reemplazar un sistema basado en reglas por otro en el que prime la fuerza, agregó la representación del país latinoamericano.

