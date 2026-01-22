TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal dijo que es indignante y vergonzoso la incursión de Estados Unidos en Venezuela para retener al presidente Nicolás Maduro y su cónyuge Cilia Flores porque esa acción violó las leyes y el derecho internacional por "su ambición y avaricia insaciables”.

Las Abejas, a la cual estaban integrados los 45 tzotziles asesinados en Acteal, el 22 de diciembre de 1997, afirmó que el despojo, el saqueo, la destrucción y "el genocidio" que cometen los gobiernos capitalistas "de muerte", ya sea contra del pueblo venezolano, de Palestina y otros que poseen riquezas naturales, como petróleo, agua, oro, plata, lo padecen también los pueblos originarios de Chiapas y de México.

La nueva directiva de Las Abejas, que tomó posesión del 31 de diciembre para la gestión y representación de un año, dijo que la situación de los derechos humanos se encuentra en crisis, y se observa cómo en el mundo, las guerras de destrucción y exterminio no se detienen.

Nos damos cuenta, expuso en un comunicado, del genocidio contra el pueblo palestino, en Gaza, Cisjordania, entre otros, que defienden su autonomía y su territorio de genocidas sin escrúpulos, hambrientos de poder y de dinero como el gobierno de Israel y de los Estados Unidos.

Los mártires de Acteal y las mujeres valientes "de nuestra organización", aseguró la representación indígena, les han enseñado a no retroceder y a seguir siempre adelante.

Así que se continúa, a pesar de las adversidades; "no nos vendemos, no cambiamos por dinero la sangre de nuestros mártires y nuestra dignidad”

Este año nuevo, añadió, para Las Abejas de Acteal es como la tierra que está lista para ser cultivada de paz, de justicia, de libertad y de nuevas semillas para construir un mundo más justo y humano.

El año 2026 es la metáfora de la juventud de Las Abejas que toman el lugar por decisión de la asamblea, la nueva mesa directiva es un comienzo que apenas se abre.

Su misión, agrego, es cuidar y proteger el panal de las plagas y de los malos gobiernos.

“Aquí estaremos cuidando la colmena, para seguir produciendo la miel de la paz; siempre fieles a la lucha no violenta" que les enseñó jTotik Samuel Ruiz García, "a través de la vida de Jesucristo, nuestro Maestro de la no violencia".

El 25 de enero, Las Abejas se sumarán para honrar la memoria de Ruíz García, en compañía del grupo del Pueblo Creyente de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que peregrinará por la vida, la justicia y la paz con dignidad.

El posicionamiento de Las Abejas fue leído durante la misa que ofició en Acteal el sacerdote Jacobo Pérez Jiménez, párroco de Chenalhó, a la memoria de las 45 víctimas, como lo hacen Las Abejas cada 22 de mes desde 1997.

