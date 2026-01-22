Más Información

Cuernavaca, Mor.- El Gobierno de Morelos anunció la realización del Desafío Morelos, by La Vuelta, evento internacional de vinculado a La Vuelta a España, que se llevará a cabo en octubre, como parte de una estrategia orientada a fortalecer el turismo deportivo y generar beneficios económicos directos en las comunidades.

El anuncio se realizó durante la participación de Morelos en la Feria Internacional de Turismo () Madrid, donde se destacó que la entidad fue seleccionada por sus condiciones climáticas, conectividad, diversidad de rutas y existencia de una comunidad ciclista activa, factores que permitirán atraer a participantes nacionales e internacionales, además de detonar la actividad turística en distintos municipios.

El secretario de Turismo de Morelos, Daniel Altafi Valladares, subrayó que el estado tiene las condiciones para recibir experiencias deportivas de alcance internacional que beneficien directamente a las comunidades.

El anuncio se realizó durante la participación de Morelos en la Feria Internacional de Turismo (22/01/2026). Foto: Especial
Por su parte, Mario Mitrani Melgar, director de Desafío México, reconoció que Morelos ofrece condiciones ideales para consolidar una experiencia deportiva con impacto turístico y social. Asimismo, representantes de Unipublic, empresa organizadora de La Vuelta a España, destacaron el potencial del territorio morelense para albergar competencias de este nivel, mientras que Juan Antonio Pérez Simón, presidente de Bankaool, patrocinador principal, resaltó al ciclismo como una plataforma que impulsa el y el desarrollo regional.

El excampeón español Óscar Pereiro, embajador del Desafío Morelos, celebró que la marca de La Vuelta llegue a México a través de una entidad con paisajes, clima y rutas ideales para el ciclismo, lo que permitirá proyectar a Morelos ante audiencias internacionales y consolidar su imagen como destino estratégico en este segmento.

aov/cr

