Avión militar de Estados Unidos aterriza en Aeropuerto de Toluca y regresa a base estadounidense; no hay reporte oficial

Maye lanza tres pases de TD, Stroud sufre cuatro intercepciones y Patriots ganan 28-16 a Texans

Reducir presupuesto del INE no afecta su autonomía, defiende Luisa Alcalde; "reforma electoral no es un capricho", dice

Descarrilan dos trenes de alta velocidad en el sur de España; el accidente deja al menos 21 muertos

Vinculan a proceso a exrector de la Universidad Autónoma de Campeche por narcomenudeo; enfrentará juicio en libertad

Sheinbaum descarta vuelos militares de EU en México; "en territorio nacional, no"

El secretario de Movilidad () de la Ciudad de México, Héctor Ulises García, informó que el rompió un nuevo récord de asistencia con 161 mil 824 personas participantes.

Agradeció en X a los equipos que hacen posible que, semana a semana, "Muévete en Bici" se consolide como una de las actividades favoritas en la capital.

Según Mi Bici CDMX, el recorrido de este domingo inició a las 8:00 y concluyó a las 14:00 horas.

Paseo Dominical Muévete en Bici de este domingo 18 de enero rompe nuevo récord de asistencia (18/01/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
La ruta abarcó , Calzada de Guadalupe, Condesa, División del Norte, Patriotismo, Eje 7 Sur, Centro Histórico, Eje 2 Norte y Coyoacán.

Participaron niñas, niños, adultos y adultos mayores, quienes anduvieron con cascos, rodilleras y coderas. Acompañados en familia y de sus mascotas.

"Es la primera vez que vengo en mucho tiempo pero me gusta mucho porque hoy el clima está muy rico y he podido andar por toda la Ciudad, prácticamente. Súper feliz. Estas son de las iniciativas que se agradecen", dijo Giselle Vázquez, quien anduvo en bicicleta acompañada de su familia.

Paseo Dominical Muévete en Bici de este domingo 18 de enero rompe nuevo récord de asistencia (18/01/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
