El secretario de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México, Héctor Ulises García, informó que el Paseo Dominical Muévete en Bici rompió un nuevo récord de asistencia con 161 mil 824 personas participantes.

Agradeció en X a los equipos que hacen posible que, semana a semana, "Muévete en Bici" se consolide como una de las actividades favoritas en la capital.

Según Mi Bici CDMX, el recorrido de este domingo inició a las 8:00 y concluyó a las 14:00 horas.

Paseo Dominical Muévete en Bici de este domingo 18 de enero rompe nuevo récord de asistencia (18/01/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

La ruta abarcó Paseo de la Reforma, Calzada de Guadalupe, Condesa, División del Norte, Patriotismo, Eje 7 Sur, Centro Histórico, Eje 2 Norte y Coyoacán.

Participaron niñas, niños, adultos y adultos mayores, quienes anduvieron con cascos, rodilleras y coderas. Acompañados en familia y de sus mascotas.

"Es la primera vez que vengo en mucho tiempo pero me gusta mucho porque hoy el clima está muy rico y he podido andar por toda la Ciudad, prácticamente. Súper feliz. Estas son de las iniciativas que se agradecen", dijo Giselle Vázquez, quien anduvo en bicicleta acompañada de su familia.

Paseo Dominical Muévete en Bici de este domingo 18 de enero rompe nuevo récord de asistencia (18/01/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

