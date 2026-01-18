Más Información

Sheinbaum descarta vuelos militares de EU en México; “en territorio nacional, no”

Sheinbaum descarta vuelos militares de EU en México; “en territorio nacional, no”

Reforma judicial "una piedrota" para Sheinbaum, señala Javier Laynez Potisek; fuimos una Corte progresista, afirma

Reforma judicial "una piedrota" para Sheinbaum, señala Javier Laynez Potisek; fuimos una Corte progresista, afirma

Ingresa al penal de Cuautitlán responsable del doble feminicidio de Cindy y Teresita; fue detenido en Acapulco

Ingresa al penal de Cuautitlán responsable del doble feminicidio de Cindy y Teresita; fue detenido en Acapulco

Descarrilan dos trenes de alta velocidad en el sur de España; el accidente deja al menos siete muertos

Descarrilan dos trenes de alta velocidad en el sur de España; el accidente deja al menos siete muertos

¿Quién ha sido invitado al Consejo de paz para Gaza de Trump?

¿Quién ha sido invitado al Consejo de paz para Gaza de Trump?

Bolsas de nicotina; sin regulación y con dosis hasta 25 veces más altas que un cigarro

Bolsas de nicotina; sin regulación y con dosis hasta 25 veces más altas que un cigarro

Coyotepec, Méx.– Familiares del joven venezolanoconfirmaron su fallecimiento y exigieron justicia, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que su cuerpo fue localizado sin vida en el municipio de Coyotepec.

Tyron, quien trabajaba como de comida por aplicación, fue reportado como desaparecido el 19 de septiembre del año pasado, cuando salió de Cuautitlán Izcalli a Huehuetoca a realizar una entrega. La última ubicación registrada de su teléfono fue en la caseta de Jorobas; posteriormente ya no regresó a su hogar.

Evelyn Gamboa, madre del joven de 27 años, difundió un mensaje en la red social Facebook en el que reconoció el fallecimiento de su hijo y solicitó que cesen las descalificaciones y los comentarios falsos en torno al caso.

Lee también

Señaló que la familia conoce quién fue Tyron y pidió consideración en este proceso de duelo.

La mamá de Tyron lo describió como un “hijo ejemplar, maravilloso, único, un ser humano respetuoso”, así como “un padre que amaba con toda su alma a su hijo”.

En su pronunciamiento, también agradeció el apoyo recibido por parte de personas, colectivos y grupos de búsqueda de Cuautitlán Izcalli, por su colaboración brindada.

Familiares confirman muerte de Tyron Paredes, repartidor venezolano desaparecido en Edomex (18/01/2026). Foto: Especial
Familiares confirman muerte de Tyron Paredes, repartidor venezolano desaparecido en Edomex (18/01/2026). Foto: Especial

Lee también

Daniela Paredes, hermana, también confirmó en su cuenta de Facebook el deceso de Tyron. Señaló que la familia mantuvo durante varios meses la esperanza de que Tyron regresara con vida por lo que el proceso ha sido difícil de asimilar para sus familiares.

En su mensaje, sostuvo que su hermano será recordado por quienes lo conocieron y afirmó que no existen comentarios ni versiones que modifiquen la percepción que su familia tiene sobre él.

“Te recordaré por lo que siempre fuiste, un gran padre, excelente hijo, hermano, tío, nieto, sobrino, un gran amigo. Así siempre vamos a recordarte los que realmente te conocieron; esos son los únicos que pueden opinar sobre ti”, escribió.

Lee también

Los familiares de Tyron exigieron y que el homicidio no quede impune. Pidieron a las autoridades dar con los responsables.

Fue el pasado viernes 16 de enero cuando la Fiscalía mexiquense dio a conocer que el cuerpo del joven originario de Venezuela fue localizado sin vida.

En el reporte, se detalló que la identificación se realizó mediante una prueba de ADN, para la cual se enviaron muestras genéticas de sus familiares, las que fueron cotejadas con los restos hallados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]