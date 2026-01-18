Coyotepec, Méx.– Familiares del joven venezolano Tyron Paredes Gamboa confirmaron su fallecimiento y exigieron justicia, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que su cuerpo fue localizado sin vida en el municipio de Coyotepec.

Tyron, quien trabajaba como repartidor de comida por aplicación, fue reportado como desaparecido el 19 de septiembre del año pasado, cuando salió de Cuautitlán Izcalli a Huehuetoca a realizar una entrega. La última ubicación registrada de su teléfono fue en la caseta de Jorobas; posteriormente ya no regresó a su hogar.

Evelyn Gamboa, madre del joven de 27 años, difundió un mensaje en la red social Facebook en el que reconoció el fallecimiento de su hijo y solicitó que cesen las descalificaciones y los comentarios falsos en torno al caso.

Lee también Desmantelan fiesta clandestina en Benito Juárez; suspenden y clausuran cinco establecimientos

Señaló que la familia conoce quién fue Tyron y pidió consideración en este proceso de duelo.

La mamá de Tyron lo describió como un “hijo ejemplar, maravilloso, único, un ser humano respetuoso”, así como “un padre que amaba con toda su alma a su hijo”.

En su pronunciamiento, también agradeció el apoyo recibido por parte de personas, colectivos y grupos de búsqueda de Cuautitlán Izcalli, por su colaboración brindada.

Familiares confirman muerte de Tyron Paredes, repartidor venezolano desaparecido en Edomex (18/01/2026). Foto: Especial

Lee también Pemex mantiene resguardo de inmueble donde aseguro una toma clandestina de turbosina en Azcapotzalco; persiste el olor pues ahí están los bidones: trabajadores

Daniela Paredes, hermana, también confirmó en su cuenta de Facebook el deceso de Tyron. Señaló que la familia mantuvo durante varios meses la esperanza de que Tyron regresara con vida por lo que el proceso ha sido difícil de asimilar para sus familiares.

En su mensaje, sostuvo que su hermano será recordado por quienes lo conocieron y afirmó que no existen comentarios ni versiones que modifiquen la percepción que su familia tiene sobre él.

“Te recordaré por lo que siempre fuiste, un gran padre, excelente hijo, hermano, tío, nieto, sobrino, un gran amigo. Así siempre vamos a recordarte los que realmente te conocieron; esos son los únicos que pueden opinar sobre ti”, escribió.

Lee también Mauricio Tabe pide reubicar embajadas de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la alcaldía Miguel Hidalgo

Los familiares de Tyron exigieron justicia y que el homicidio no quede impune. Pidieron a las autoridades dar con los responsables.

Fue el pasado viernes 16 de enero cuando la Fiscalía mexiquense dio a conocer que el cuerpo del joven originario de Venezuela fue localizado sin vida.

En el reporte, se detalló que la identificación se realizó mediante una prueba de ADN, para la cual se enviaron muestras genéticas de sus familiares, las que fueron cotejadas con los restos hallados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov