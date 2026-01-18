Personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) se mantiene resguardando un local comercial en donde el pasado viernes se halló una toma clandestina de turbosina en la colonia San Antonio, alcaldía Azcapotzalco.

Durante un recorrido por la zona, se pudo observar que el inmueble, ubicada sobre la Avenida Tezozómoc #25, se mantiene acordonada con una cinta de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

A las afueras se encuentra personal de Pemex realizando observaciones, anotaciones y vigilando que nadie se acerque al inmueble.

El olor a combustible sigue presente, pues personal de la paraestatal explicó que los 27 bidones llenos con 50 litros de combustible que se hallaron se mantienen dentro del predio, por lo que solicitaron a los vecinos y curiosos mantener su distancia.

Dentro del inmueble, señaló personal de Pemex, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) se mantiene realizando la investigación correspondiente.

Pemex resguarda toma clandestina de turbosina en Azcapotzalco; hallan 27 bidones. Foto: Osmar Alvarado

A unos metros de distancia de esta toma clandestina se encuentra un pozo de agua operado por la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua). También a unos metros de distancia, se pudo apreciar a varias personas comiendo una rica pancita.

El pasado viernes, como resultado de trabajos de inteligencia del Área de Logística de Pemex, al realizar una revisión de rutina en un local comercial y solicitar el acceso a la persona encargada, ésta se dio a la fuga, dejando las válvulas de la toma abierta, lo que provocó el derrame del producto, que se confirmó era turbosina.

Al interior del local se localizaron 27 bidones de 50 litros cada uno, llenos con el hidrocarburo.

