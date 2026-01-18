Más Información

Trump negocia venta de petróleo venezolano con donador de su campaña: Financial Times; Vitol estuvo en reunión con petroleros

Manifestantes a favor y en contra de ICE se enfrentan durante redada migratoria en Minneapolis; "no son bienvenidos", les dicen

Sheinbaum anuncia fecha para credencialización del sistema de salud; destaca esfuerzos para inaugurar Hospital Regional No. 25

Niclas Fullkrug es víctima del robo de sus joyas valuadas en medio millón de euros

Pandilleros de Barrio 18 se amotinan en tres penales de Guatemala; mantienen a nueve guardias como rehenes, confirman autoridades

Camisetas negras y pasamontañas con M. Shadows; Avenged Sevenfold convierte su regreso en un festival

Un día después de que autoridades de s (Pemex) identificaron y aseguraron una toma clandestina de hidrocarburo dentro de un inmueble en la alcaldía , vecinos aseguraron que persiste el olor a turbosina y eso les provoca inseguridad.

Pese a que el viernes por la noche, Pemex y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) subrayaron que no había riesgo para la población, los habitantes dicen estar temerosos en la avenida Tezozómoc, en la colonia San Antonio.

“Por el hidrocarburo no sabemos qué tanto nivel de explosividad haya generado, te puedo decir que Protección Civil, como no se ha acercado a nosotros, no sabemos qué tanto nivel de explosividad hay en la zona, por la acumulación de gases”, mencionó un habitante de la zona que pidió el anonimato.

De igual manera, sostuvo que la situación por el robo de combustible causó alerta en él y su familia. “Sí estamos inseguros y nos sentimos con un poquito de miedo. Si fue aquí al lado, no sabemos”, dijo.

Por lo anterior, canceló la fiesta que tenía programada para este sábado.

