La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () dio a conocer que la tarde de este viernes 16 de enero, se localizó y clausuró una toma clandestina de hidrocarburo en avenida Tezozomoc, en la colonia San Antonio, .

En una tarjeta informativa, la dependencia precisó que como resultado de trabajos de inteligencia del Área de Logística de Petróleos Mexicanos (), al realizar una revisión de rutina en un local comercial y solicitar el acceso a la persona encargada, ésta se dio a la fuga, dejando las válvulas de la toma abierta, lo que provocó el derrame del producto, el cual se trató de turbosina, confirmó.

Al lugar arribó la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa Venegas, para coordinar los trabajos de los equipos de emergencia.

Clausuran toma clandestina de hidrocarburo en Azcapotzalco; no hay riesgo para la población, informa SGIRPC. Foto: Especial.
De acuerdo con la SGIRPC se aseguró una camioneta que presuntamente ha estado involucrada en otros actos similares.

Además, al interior del local se localizaron 27 bidones de 50 litros cada uno, llenos con el hidrocarburo.

Tras la revisión, la secretaria Myriam Urzúa Vanegas, confirmó que no existe riesgo para la población del lugar.

En el documento, la Secretaría indicó que PEMEX realizará la excavación correspondiente para ubicar la derivación de la toma clandestina y proceder a su cancelación.

