Un día después de que autoridades de Pemex identificaron y aseguraron una toma clandestina de hidrocarburo dentro de un inmueble en la alcaldía Azcapotzalco, vecinos aseguraron que persiste el olor a turbosina y eso les provoca inseguridad.

Pese a que Pemex, anoche, aseguró que no había riesgo para la población, los habitantes están temerosos.

"Por el hidrocarburo no sabemos qué tanto nivel de explosividad haya generado, te puedo decir que Protección Civil, como no se ha acercado a nosotros, no sabemos qué tanto nivel de explosividad hay en la zona, por la acumulación de gases", mencionó un habitante, que prefirió el anonimato, de la misma cuadra donde se localizó la toma ilegal.

De igual manera, sostuvo que la situación por el robo de combustible causó alerta en él y su familia.

"Sí estamos inseguros y nos sentimos con un poquito de miedo ¡Si fue aquí al lado! No sabemos", dijo.

Por lo anterior, el residente de la avenida Tezozomoc, en la colonia San Antonio, narró que este sábado tenía una fiesta programada, pero debido a lo ocurrido en el predio contiguo, decidió cancelarla.

“Se escuchaba gente martillando”

Vecinos de Azcapotzalco tienen temor tras descubrimiento de toma clandestina. (Foto: Fabián Evaristo/ EL UNIVERSAL)

El vecinos comentó que luego de que la accesoria de la zona fuera ocupada, se escuchaba gente trabajando.

Posteriormente vieron a personas que salían del local con bolsas voluminosas, aseguró.

"Se escuchaba taladro, taladro y gente martillando, nosotros pensando que le estaban haciendo una adecuación".

El sitio donde se realizó la toma es una accesoria situada entre una casa y una vulcanizadora, en el que a través de las rejas aún se pueden apreciar bidones al interior.

El vecino afirmó que hasta el viernes que se descubrió la toma clandestina, no se había percibido el olor a hidrocarburo.

También mencionó que una camioneta que era usada por quienes rentaron la accesoria donde se registró la toma clandestina sigue estacionada sobre avenida Tezozómoc.

Elementos de la Fiscalía General de la República que resguardan el inmueble mencionaron que fueron advertidos por el olor a combustible y que podría causarles náuseas y mareos.

Por su parte, Pemex, anoche, informó a través de su cuenta de X que la fuga fue controlada y que no había riesgo para la población.

"En el predio se aseguraron bidones con turbosina y se realizan las acciones necesarias para inhabilitar por completo la toma clandestina en las próximas horas.

“No existe riesgo para la población", reportó el viernes que se tuvo conocimiento de la toma clandestina.

Mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina (SGIRPC) detalló que en el lugar se aseguraron 27 bidones de 50 litros cada uno llenos de combustible.

La SGIRPC también afirmó que tras una revisión no había riesgo para la población.

