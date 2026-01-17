Bajas temperaturas provocan caída de nieve en Jocotitlán y Nevado de Toluca; visitantes aprovechan para capturar postales únicas

Jocotitlán, Estado de México. - Las bajas temperaturas de las últimas horas provocaron caída de nieve en diferentes zonas altas del Estado de México, tal es el caso del cerro de Jocotitlán y el Nevado de Toluca.

Bajas temperaturas provocan caída de nieve en Jocotitlán y Nevado de Toluca; visitantes llegan a las zonas. Foto: Especial.

Desde muy temprano, ambos puntos regalaron imágenes de la nevada que se generó durante la madrugada de este sábado.

Lee también: Daniel Sibaja, extitular de Secretaría de Movilidad del Edomex se despide en redes sociales; agradece a la gobernadora, Delfina Gómez

Vecinos de la comunidad de raíces señalaron ya estar acostumbrados a este tipo de “espectáculo” sin embargo para algunos visitantes es una maravilla ya que el frío se transforma por momentos en paisajes que dejan postales únicas.

Bajas temperaturas provocan caída de nieve en Jocotitlán y Nevado de Toluca; visitantes llegan a las zonas. Foto: Especial.

“Está muy bonito el lugar, hace bastante frío, pero vale la pena venir”

La caída de nieve provocó la llegada de visitantes a estas dos zonas sin embargo en el caso particular del Xonacatlán el paso continúa cerrado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr