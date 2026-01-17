Más Información

EU ataca Siria; abate a líder de Al-Qaeda vinculado a emboscada del Estado Islámico a militares estadounidenses

Sheinbaum se reúne con economistas en Palacio Nacional; asisten miembros del Gabinete

Cae en Hidalgo Alejandro Rosales, uno de los 10 más buscados por el FBI; embajador Johnson destaca cooperación

Se desploma avioneta dentro de empresa de Ramos Arizpe, Coahuila; se reportan dos lesionados

Bajas temperaturas provocan caída de nieve en Jocotitlán y Nevado de Toluca; visitantes aprovechan para capturar postales únicas

¡Saca la chamarra! Protección Civil emite recomendaciones por frente frío 29; prevén fin de semana helado en México

Jocotitlán, Estado de México. - Las de las últimas horas provocaron caída de nieve en diferentes zonas altas del Estado de México, tal es el caso del cerro de y el Nevado de Toluca.

Bajas temperaturas provocan caída de nieve en Jocotitlán y Nevado de Toluca; visitantes llegan a las zonas. Foto: Especial.
Desde muy temprano, ambos puntos regalaron imágenes de la que se generó durante la madrugada de este sábado.

Vecinos de la comunidad de raíces señalaron ya estar acostumbrados a este tipo de “espectáculo” sin embargo para algunos visitantes es una maravilla ya que el frío se transforma por momentos en paisajes que dejan postales únicas.

Bajas temperaturas provocan caída de nieve en Jocotitlán y Nevado de Toluca; visitantes llegan a las zonas. Foto: Especial.
“Está muy bonito el lugar, hace bastante frío, pero vale la pena venir”

La caída de nieve provocó la llegada de visitantes a estas dos zonas sin embargo en el caso particular del Xonacatlán el paso continúa cerrado.

