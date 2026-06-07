Una escena captada en plena vía pública generó indignación y miles de reacciones en redes sociales. El video muestra el momento en que una joven fue agredida por una mujer en situación de calle mientras caminaba por una zona de la Ciudad de México.

¿Qué muestra el video viral de la agresión en Azcapotzalco?

De acuerdo con versiones difundidas en distintas plataformas como X, antes Twitter, el incidente ocurrió en la alcaldía Azcapotzalco, donde una joven de aproximadamente 24 años caminaba por la calle cuando fue sorprendida por una mujer que presuntamente se encontraba en situación de calle.

En la grabación se observa cómo la agresora, vestida con un pants rosa y una playera blanca, se acerca repentinamente y comienza a atacar físicamente a la joven, quien intenta alejarse para evitar la confrontación.

🚨 Agresión en Azcapotzalco



Difunden video de la agresión que recibió una joven de 24 años que fue atacada por una mujer en situación de calle en Av. Azcapotzalco y Castilla Oriente.#CDMX pic.twitter.com/g1pkuB5YGq — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) June 5, 2026

La víctima, identificable por portar un suéter rojo y el cabello teñido del mismo color, trata de soltarse y mantener distancia, pero la mujer continúa persiguiéndola y lanzando agresiones frente a varias personas que presenciaban la escena.

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Testigos pidieron ayuda mientras ocurría el ataque

El episodio llamó la atención de quienes se encontraban cerca del lugar. Entre ellos, un hombre que grabó el momento y comenzó a pedir apoyo para la joven al percatarse de que la situación se estaba saliendo de control.

Ante ello, minutos después, varias personas acudieron para auxiliar a la joven y lograron interponerse entre ambas, evitando que la agresión continuara escalando. Sin embargo, la mujer que inició el ataque siguió gritando incluso después de que los presentes intervinieran.

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¿Por qué ocurrió la agresión?

Hasta ahora no existe una versión oficial sobre las causas que desencadenaron el enfrentamiento. Tampoco se han dado a conocer detalles adicionales sobre la identidad de las involucradas o si alguna autoridad tomó conocimiento de los hechos.

No obstante, en redes varios usuarios afirmaron que la agresora sería una persona conocida en la zona y señalaron que aparentemente padece problemas de salud mental.

Además, hubo quienes dejaron comentarios como:

"Ya representan un problema. Hay muchas personas en esta situación en las calles y algunas pueden ser muy agresivas; incluso se dice que portan objetos peligrosos. Además, generan acumulación de basura. Las autoridades deberían intervenir".

"A muchas personas en situación de calle se les ofrecen refugios, un lugar donde dormir, alimentos y espacios de apoyo, pero algunas deciden no permanecer en esos sitios porque implican seguir ciertas reglas y responsabilidades".

"Desafortunadamente, este tipo de situaciones cada vez se repiten con mayor frecuencia en distintas zonas de la ciudad".

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