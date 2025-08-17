Ecatepec, Méx.- De acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del millón 291 mil personas que fueron registradas con puestos de trabajo de repartidor de aplicación, 718 mil 526 viven en la zona oriente del Estado de México.

Los nuevos empleos registrados son para jóvenes, adultos, mujeres y hombres, que viven en 58 municipios del Estado de México, en la llamada zona oriente.

Desde el 1 de julio, las y los trabajadores incorporados cuentan con el Seguro de Riesgos de Trabajo, primera cobertura que protege la actividad laboral que se desarrolla principalmente en la vía pública", precisó el IMSS.

La institución de salud explicó que a nivel nacional, de los puestos de trabajo relacionados con actividades de plataforma, el 90% son de hombres y solo el 10% a mujeres.

¿Qué les ofrece el IMSS?

El IMSS ofrece:

Seguro de enfermedades

Seguro de Maternidad

Atención médica

Quirúrgica

Farmacéutica

Hospitalaria

Seguro de riesgos de trabajo

Protección ante accidentes o enfermedades laborales

Atención médica especializada

Rehabilitación

Pensiones por incapacidad o fallecimiento

Seguro de invalidez

Cobertura en caso de accidente o enfermedad no laboral que impida continuar trabajando

Pensión por fallecimiento para beneficiarios

De igual manera brindan:

Seguro de retiro

Cesantía y vejez

Acceso a pensión al cumplir 60 o 65 años con semanas mínimas cotizadas

Apoyo para matrimonio o desempleo

Otras prestaciones

Guarderías y prestaciones sociales, servicios de guardería para hijas e hijos, programas de salud, cultura, deporte y capacitación laboral, así como servicios en centros vacacionales y velatorios.

Además pueden tener acceso al ahorro para adquirir créditos de vivienda para comprar o mejorar, ya que el patrón responsable realiza aportaciones al INFONAVIT.

¿Cómo afiliarse?

Lo repartidores que deseen afiliarse deben contar con su Número de Seguridad Social (NSS), el cual puede obtenerse a través del portal institucional: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx y posteriormente solicitar su alta en la unidad médica de adscripción correspondiente y registrar a sus beneficiarios para que accedan a los servicios médicos y demás prestaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL