Durante este fin de semana, personal de la Secretaría de Gobierno realizó diversas acciones de verificación y supervisión en distintos puntos de la capital, con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad y el cumplimiento de la normatividad en establecimientos mercantiles.

Además, se logró la desarticulación de una fiesta clandestina en la alcaldía Benito Juárez, la cual continuaba operando pese a encontrarse previamente suspendida. Derivado de esta situación, el inmueble fue clausurado y se procedió al desalojo de las personas asistentes, priorizando en todo momento su seguridad.

El establecimiento carecía de la documentación y los permisos necesarios para su funcionamiento, por lo que se actuó conforme a la normatividad vigente, evitando posibles situaciones de riesgo y reforzando las acciones para inhibir la operación de giros irregulares en la ciudad.

Asimismo, como resultado de los operativos realizados durante el fin de semana, se logró la suspensión de dos establecimientos, la clausura de tres más y la verificación de 14 giros mercantiles. Además, tres personas fueron detenidas por el delito de quebrantamiento de sellos, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público para el seguimiento legal correspondiente.

Las acciones se desplegaron en las alcaldías Tlalpan, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Benito Juárez, visitando colonias como Tlalpan Centro, Pedregal de las Águilas, Miguel Hidalgo, San Pedro Apóstol, La Joya, San Ángel, Centro, Santa María la Ribera, Roma Norte, Sector Popular, Narvarte, Álamos y Villa de Cortés, entre otras.

Estas acciones se realizaron de manera coordinada con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y con las secretarías de Seguridad Ciudadana y la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

