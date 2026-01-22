Más Información

LA PAZ, BCS.- Autoridades sanitarias suspendieron de manera precautoria la extracción, comercialización y consumo de en esteros del municipio de Mulegé, Baja California Sur, tras detectar la presencia de saxitoxina, una toxina marina que puede representar .

La medida fue aplicada por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que precisó que se prohíbe la extracción de este producto en la zona de La Bocana y El Coyote.

Esto luego de verificar a través de muestras de almeja y ostión capturados en esta zona litoral y que arrojaran un resultado positivo preliminar a esta biotoxina, asociada a episodios de marea roja.

Según el protocolo, la muestra fue enviada a un laboratorio federal especializado para realizar un análisis confirmatorio que determine si la concentración de la toxina rebasa los límites establecidos por la Norma Oficial Mexicana.

En tanto reciben los resultados, el cierre se mantendrá de forma temporal y preventiva. Las autoridades aclararon que no se trata de una veda sanitaria, sino de unapara evitar posibles afectaciones a la salud de la población.

La disposición fue notificada a instancias federales y estatales como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (SEPADA), así como a comités de sanidad y cooperativas pesqueras, para garantizar su cumplimiento.

