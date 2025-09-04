Juez federal concede suspensión provisional al América; partidos podrán realizarse con público en el Estadio Ciudad de los Deportes

Un juez federal otorgó una suspensión provisional al Club América para que pueda celebrar partidos con público en el Estadio Ciudad de los Deportes, luego de que la Alcaldía Benito Juárez ordenara la realización del encuentro contra Pachuca el 30 de agosto sin asistencia de aficionados, alegando riesgo alto.

En su resolución, el juez consideró que la decisión de jugar sin público careció de fundamento legal y que la medida podría causar daños de difícil reparación al club. La suspensión surte efecto inmediatamente y permanecerá vigente hasta que se notifique a las autoridades responsables sobre la resolución definitiva.

La autoridad judicial indicó que se permitirá al América celebrar los partidos con público, respetando los aforos y protocolos de seguridad previamente autorizados, siempre que se cuente con los permisos necesarios. Esto se sustenta en los artículos 128, 131 y 139 de la Ley de Amparo, que regulan la procedencia de medidas cautelares cuando no se advierte perjuicio al interés social ni contravención de disposiciones de orden público.

La suspensión se da después de que la jefatura del gabinete de la Alcaldía Benito Juárez emitiera un comunicado informando que, tras incidentes con vecinos y personal de operaciones del estadio, determinó que el partido debía celebrarse a puerta cerrada. En particular, se señalaba que un operativo había impedido el acceso de una vecina que debía atender una emergencia médica de su madre, además de bloquear vialidades no contempladas en el plan de seguridad, lo que fue considerado un riesgo por la autoridad local.

Con la suspensión provisional otorgada por el juez federal, el Club América podrá realizar sus partidos con público mientras se resuelve de manera definitiva la controversia legal sobre la medida dictada por la Alcaldía Benito Juárez.

