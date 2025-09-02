América y la alcaldía Benito Juárez llegan a un acuerdo; el Clásico Nacional se jugará en el estadio Ciudad de los Deportes

Luego de horas de incertidumbre, comunicación cruzada y un partido a puerta cerrada de la Liga MX, el Estadio Ciudad de los Deportes y la Alcaldía Benito Juárez han alcanzado un acuerdo para garantizar la celebración de los próximos duelos en el inmueble.

Después de una mesa de diálogo entre autoridades locales y representantes del estadio, se establecieron nuevos lineamientos con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes de la zona y de los fanáticos.

Bajo el nombre de “Estadio Seguro”, el personal del estadio —que es momentáneamente casa del Club América— notificó a Protección Civil los planes a seguir para los siguientes siete juegos.

El acuerdo, que se da al comienzo de la fecha FIFA, permite garantizar la vuelta de los fanáticos a las gradas para el Clásico Nacional entre América y Guadalajara, el cual se celebrará el 13 de septiembre.

Estadio Ciudad de los Deportes

Los principales acuerdos

Responsabilidad compartida: El estadio se encargará de la seguridad interna y logística, mientras la Alcaldía coordinará operativos externos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Cierres viales regulados: Se mantendrá el Operativo Ladrillera, que contempla cierres parciales o totales según el aforo del evento.

Planes de contingencia: El estadio notificará con antelación los espectáculos públicos y presentará protocolos de Protección Civil.

Revisión permanente: La Alcaldía realizará inspecciones continuas para garantizar el cumplimiento de las normas.

