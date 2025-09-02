¿Guillermo Ochoa al Real Madrid? Esto fue lo que sucedió con el portero mexicano

Actualmente, Guillermo Ochoa se encuentra sin equipo. El portero mexicano rechazó una oferta del Burgos CF de la Segunda División de España y el tiempo parece que se acaba para el histórico meta de la Selección Mexicana.

Ochoa, de pasado en España, Francia, Bélgica y Portugal, tiene como principal objetivo llegar con equipo para poder ser convocado por Javier Aguirre; Ochoa mantiene la ilusión de disputar el Mundial 2026; el sexto en su carrera.

Mauricio Ymay, reportero de ESPN, reveló que Paco Memo pudo llegar, no hace mucho tiempo, al Real Madrid, ante la posible salida del portero ucraniano Andriy Lunin.

“Hace no mucho Memo (Ochoa) ya había hablado con el entrenador de porteros de Carlo Ancelotti del Real Madrid, ¿para qué? Para ser el segundo de (Thibaut) Courtois porque (Andriy) Lunin se iba del Madrid”, informó.

“Se lesiona Courtois, Lunin no se va del Real Madrid, Lunin se vuelve el uno y Memo se queda sin esa posibilidad. Se combinaron varios factores para no concretarse”, agregó en Futbol Picante .

El último equipo de Ochoa fue el AVS de Portugal; sin embargo, se encuentra sin equipo y jugar en la Liga MX se ha convertido también en una opción real.

