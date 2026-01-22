LA PAZ, BCS.- Por delitos sexuales dos hombres fueron detenidos en La Paz, Baja California Sur, en operativos distintos en esta capital, confirmaron autoridades de Seguridad Pública.

La primera detención ocurrió este jueves mientras elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría de Marina realizaban una inspección de pasajeros en un buque procedente de Topolobampo, Sinaloa.

Allí se localizó a un hombre que contaba con una orden de aprehensión activa por el delito de abuso sexual en el estado de Nuevo León.

El detenido fue identificado como Heriberto “N”, de 27 años y tenía una orden de aprehensión emitida en la ciudad de Monterrey en el mes de enero de 2024. Esta persona quedó en resguardo de las autoridades locales.

La siguiente detención ocurrió en un operativo en calles de la colonia Centro de La Paz, cuando agentes estatales detuvieron a José “N”, de 57 años, originario del estado de Jalisco, al confirmarse que existía en su contra una orden de aprehensión vigente por el delito de violación.

Ambos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con los procedimientos legales correspondientes.

El titular de la corporación, Alfredo Vicente Cancino, informó que han reforzado los operativos y recorridos en la capital del estado, para inhibir conductas delictivas, y coadyuvan con autoridades de investigación en la detención de personas con mandamientos judiciales.

