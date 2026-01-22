Exrector de Universidad Autónoma de Campeche responsabiliza a Layda Sansores de lo que pueda ocurrirle; asegura que le sembraron la droga

"Sin Estado de Derecho no hay estabilidad, sin legalidad no hay autoridad legítima y sin autonomía universitaria no hay universidad", dijo el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Flores Abud, quien recientemente fue destituido de su cargo por una acusación sobre portación de drogas, de las que dijo que “fueron sembradas”, y responsabilizó al gobierno que encabeza la morenista Layda Sansores de lo que le pueda ocurrir a él o a algún miembro de su familia.

“No existía fundamento legal para destituirme, no existía causa institucional para precipitar un relevo y no existía justificación jurídica para violentar los procesos internos de la universidad. Lo que sí se evidenció fue la intervención indebida en la UACAM, que se conoce como injerencia en la vida interna de la institución educativa que mancilló la autonomía universitaria. Esta actitud invasiva viene de tiempo atrás”, difundió en un video enviado a medios de comunicación.

Explicó que desde que ocupó el cargo, en 2022, “existió la obsesiva insistencia de incorporar a diferentes personas ajenas a la institución a puestos directivos. Continuó con mayores exigencias hasta ordenar ceder parte del patrimonio.

Me refiero al estadio universitario. Ante la educada negativa a cumplir con esas exigencias, optaron por escalar la agresión. Una camioneta desconocida agredió al vehículo oficial de la UACAM, en el que viajábamos varios directores, con la intención manifiesta de provocar un choque mayor y volcar nuestra camioneta.

“De ese suceso no quedó registro. Las presiones no cesaron. Antes, al contrario, se incrementaron. Un funcionario del gobierno citó al cuerpo directivo y académico de la universidad, profiriendo amenazas para ellos y sus familiares. El espacio seleccionado para aleccionarlos contra mi persona fue un bar sórdido, ajeno por completo a la institución.

“Debo mencionar que, a lo largo de ese demencial acoso, no permití que se atentara contra la dignidad humana y laboral de mis colaboradores. Todo ese escenario grotesco tiene su expresión máxima el día lunes 12 de enero a las 9.30 de la mañana, con la detención del vehículo oficial de la UACAM y la siembra de drogas en su interior”.

Flores Abud señaló además que “es casi innecesario mencionar que responsabilizo de cualquier otra agresión contra mi persona o la de mi familia a quien encabeza la titularidad del Poder Ejecutivo en el Estado. Señora doctora Claudia Sheinbaum y distinguida universitaria, acuda usted en conocimiento de su profundo sentido de justicia para que con su apoyo se rectifiquen estas ilegalidades y se encaucen para bien por el camino debido”.

