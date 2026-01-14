Después de permanecer detenido más de 48 horas detenido por presunta posesión de drogas, el recién destituido exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, obtuvo su libertad la tarde de este miércoles, de acuerdo con su abogado Edwin Trejo.

La mañana de hoy se realizó la primera audiencia en la que el juez del caso decretó el auto de libertad.

