Liberan a exrector de la Universidad Autónoma de Campeche; fue detenido por presunta posesión de drogas

Anticorrupción revela que ya hay investigaciones por descarrilamiento; revisará que no haya omisiones

Estos son los países afectados por la suspensión de emisión de visas de EU, según medios

Suprema Corte ratifica blindaje a Abelina López; alcaldesa de Acapulco es acusada por desvío de casi 900 mdp

Cruz Azul vs Atlas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 14 de enero

Senadora de Morena presenta punto de acuerdo para proteger datos de usuarios de líneas telefónicas; advierte vulneraciones de seguridad

Después de permanecer detenido más de 48 horas detenido por presunta posesión de drogas, el recién destituido exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, obtuvo su libertad la tarde de este miércoles, de acuerdo con su abogado Edwin Trejo.

La mañana de hoy se realizó la primera audiencia en la que el juez del caso decretó el auto de libertad.

nro/bmc

