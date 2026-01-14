Más Información
Liberan a exrector de la Universidad Autónoma de Campeche; fue detenido por presunta posesión de drogas
Anticorrupción revela que ya hay investigaciones por descarrilamiento; revisará que no haya omisiones
Suprema Corte ratifica blindaje a Abelina López; alcaldesa de Acapulco es acusada por desvío de casi 900 mdp
Después de permanecer detenido más de 48 horas detenido por presunta posesión de drogas, el recién destituido exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, obtuvo su libertad la tarde de este miércoles, de acuerdo con su abogado Edwin Trejo.
La mañana de hoy se realizó la primera audiencia en la que el juez del caso decretó el auto de libertad.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]