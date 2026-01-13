San Francisco de Campeche.- La detención de José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), provocó un pronunciamiento inmediato de la comunidad universitaria y de organismos nacionales de educación superior.

Como se informó, el rector fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche junto con dos personas más.

Los tres fueron trasladados ante el Ministerio Público por delitos contra la salud en su modalidad de transporte, quedando su situación jurídica sujeta a las investigaciones correspondientes.

Lee también Tabasco inicia el 2026 con 4 feminicidios; detienen a presunto agresor sexual de adulta mayor

Tras los hechos, las consejeras y consejeros universitarios de la UACAM publicaron un comunicado público en el que expresaron su enérgico rechazo a la detención del rector, calificándola como un acto “profundamente deplorable, injustificado y contrario al espíritu democrático y al Estado de Derecho”.

Denunciaron intentos de injerencia externa en la vida interna de la universidad, al señalar que personas ajenas a la institución habrían intentado convocar sesiones para destituir al titular de la Rectoría, lo que consideraron una intromisión inadmisible.

La comunidad universitaria exigió el respeto irrestricto a la autonomía de la Universidad Autónoma de Campeche y la liberación del rector, en pleno respeto a sus derechos humanos y al debido proceso.

Lee también Universidades jesuitas denuncian desaparición forzada de académico colombiano; fue visto por última vez en Nuevo León

Nueva rectora

En tanto, el Consejo Universitario nombró a Fanny Guillermo Maldonado, como nueva rectora de la Universidad Autónoma de Campeche.

A nivel nacional, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) también fijó postura sobre el caso.

En un comunicado, el organismo exigió que las autoridades competentes actúen con estricto apego a la legalidad y al debido proceso, respetando en todo momento la autonomía universitaria y los derechos humanos del rector, además de garantizar el acceso a la verdad y a la justicia, sin sesgos políticos.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Jackson Villacís Rosado, confirmó la detención de José Alberto A.F. por el delito antes señalado, precisando que no se trata de una orden de aprehensión ni será trasladado al Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, mientras continúan las investigaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv