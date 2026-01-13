Más Información

El Sistema Universitario Jesuita (SUJ) de la Universidad Iberoamericana exigió a las autoridades mexicanas la presentación inmediata y con vida de Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico que se incorporaría a su campus Puebla y que fue reportado como .

En un comunicado de prensa, se denunciaron una serie de inconsistencias en el caso del académico colombiano, reportado como desaparecido desde el pasado 2 de enero en Apodaca, Nuevo León, por lo cual se .

Las universidades que conforman el Sistema Universitario Jesuita, denunciaron que Leonardo fue presuntamente detenido el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo de la ciudad de Monterrey.

Incluso, revelaron que hay indicios de la participación de autoridades federales, del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, así como de la Policía Municipal de Apodaca, sin embargo, acusaron que la víctima dejó de tener comunicación con su familia el 2 de enero por la mañana.

Y señalaron que no se cuenta con ningún reporte en el Registro Nacional de Detenciones en el que consten su detención o su liberación.

“Desde el SUJ, exigimos la presentación inmediata y con vida del Dr. Leonardo Ariel Escobar Barrios, así como información clara y verificable que permita conocer su paradero y establecer las responsabilidades de las autoridades”, demandaron.

Refrendaron sus disposición a seguir colaborando con las instancias competentes y continuar dando seguimiento puntual a las .

A la petición de sumaron las Universidades Iberoamericanas de Ciudad de México, León, Puebla, Tijuana y Torreón, así como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el Instituto Superior Intercultural Ayuuk y el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco.

