Pachuca, Hidalgo.- Estudiantes de la escuela de música del Estado de Hidalgo dieron "voz sonora" a dos cortometrajes de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Se trata de los cortometrajes “Libertad sobre ruedas” e “Hilos” que exploran problemáticas en los oficios de la sociedad contemporánea; el primero retrata la experiencia de repartidores por aplicación, poniendo en relieve las condiciones laborales que tienen, así como los riesgos cotidianos que enfrentan.

Mientras que la segunda propuesta se adentra en la cultura chinampera, destacando su relevancia comunitaria y centrando su atención en la producción tradicional de las flores de Nochebuena y cempasúchil, así como en los saberes familiares que han permitido conservar estas prácticas a lo largo de generaciones.

Es una colaboración entre estudiantes de la Maestría en Composición para Cinematografía de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo (EMEH) y del Departamento de Antropología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa.

Esta acción fue posible gracias al compromiso con la formación artística, el intercambio académico y el impulso a proyectos culturales del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, y de la Secretaría de Cultura del estado, Neyda Naranjo Baltazar.

La cooperación se desarrolló bajo un programa único en el país, pionero en América Latina y completamente en línea, que ha consolidado a la institución hidalguense como referente en la creación musical para medios audiovisuales, en tanto, que ambos trabajos, aportan una propuesta sonora única que acompaña y enriquece las historias en pantalla.

Además destacó la participación del Laboratorio de Antropología Visual de la UAM-Iztapalapa, reconocido por su enfoque interdisciplinario y su excelencia en investigación, producción y docencia, así como por la difusión de problemáticas sociales y saberes comunitarios a través del lenguaje cinematográfico.

La presentación de ambos trabajos en la entidad se llevará a cabo el miércoles 14 de enero, a las 13:00 horas, en la Sala Abundio Martínez del Centro de las Artes del Estado de Hidalgo, y está dirigida a público interesado en el cine documental, las ciencias sociales y la musicalización.