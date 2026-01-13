Juxtlahuaca. – Pobladores y transeúntes reportan dos incendios forestales en Yosoyuxi Copala, comunidad triqui donde se resguardan familias desplazadas de Tierra Blanca; piden apoyo para sofocar el fuego que inició desde el domingo.

El fuego se aproxima hacía Yosoyuxi Copala desde dos frentes, por un lado, en la comunidad de Tierra Blanca Copala que inició desde la tarde del domingo y con la fuerza de los vientos, ha avanzado hacía Yosoyuxi, “ya alcanzó los plantares y cultivos de café”, indicaron a EL UNIVERSAL.

El otro frente se encuentra activo de lado de Rastrojo Copala, y comenzó durante el día de este lunes, informaron los vecinos de Yosoyuxi, en donde ambas han tomado fuerza debido a las fuertes rachas de viento que se mantienen por el frente frío número 27.

“Estos incendios fueron provocados, y los fuertes vientos hacen que el fuego siga avanzando, y no hemos podido ir a apagarlo, porque si está muy fuerte, pedimos el apoyo de los brigadistas para que nos ayuden a apagarlo”, dijeron los pobladores de Yosoyuxi.

De acuerdo al monitoreo satelital de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), este lunes eran más de siete hectáreas de bosque de pino afectadas por el fuego, solo de lado de Tierra Blanca Copala, sin embargo, se desconoce del otro incendio.

En el estado de Oaxaca, se mantienen activos al menos tres incendios forestales, uno en la agencia de Pueblo Viejo y Cerro la Escopeta en el municipio de Santiago Ixtayutla, el cual suma más de 80 hectáreas de bosque de Pino-Encino quemadas por el bosque, hasta ayer 12 de enero del 2026.

El otro incendio activo se localiza entre los límites de Santiago Amoltepec y San Mateo Yucutindoo, en la comunidad de El Limón, y afecta ya más de 30 hectáreas de bosque de Pino-Encino, hasta este lunes, según datos del monitoreo forestal de la Conafor.

En estos incendios, trabajan al menos 20 combatientes para apagar el fuego.

Cabe señalar que los municipios donde permanecen los incendios activos mantienen algún conflicto agrario, social o político.

