Más Información

EU flexibiliza postura hacia Cuba; permite que México siga suministrándole crudo: CBS

EU flexibiliza postura hacia Cuba; permite que México siga suministrándole crudo: CBS

¿Cuándo termina el frío en México?; esto falta para que llegue el calor

¿Cuándo termina el frío en México?; esto falta para que llegue el calor

Senador de Morena Ricardo Sheffield plantea revisar convenio petrolero con Cuba; pide no arriesgar relación con EU

Senador de Morena Ricardo Sheffield plantea revisar convenio petrolero con Cuba; pide no arriesgar relación con EU

Grecia ve traición de funcionario detenido por asesinato de Carlos Manzo; "no era de nuestro movimiento", dice

Grecia ve traición de funcionario detenido por asesinato de Carlos Manzo; "no era de nuestro movimiento", dice

Golden Globes: las tendencias de estilo que dominaron la alfombra roja

Golden Globes: las tendencias de estilo que dominaron la alfombra roja

Mantener pluris, mover elección judicial y pegar presupuesto al PIB; las propuestas del INE para reforma electoral

Mantener pluris, mover elección judicial y pegar presupuesto al PIB; las propuestas del INE para reforma electoral

San Francisco de Campeche.- Un trágico accidente se registró en el kilómetro 88 de la carretera federal , a la altura de la comunidad de Tepakán, donde una mujer perdió la vida al calcinarse en el interior de la camioneta.

Los primeros reportes indican que anoche, una camioneta particular colisionó contra un tipo volquete que transportaba grava, lo que provocó que ambas unidades salieran de la vía y quedaran envueltas en llamas.

Las autoridades confirmaron que las unidades involucradas en el percance son una camioneta roja con placas YU-9445-E del estado de Yucatán y un volquete blanco con matrícula SZ-3489-N.

Lee también

Trascendió que en la camioneta viajaba una familia yucateca.

Un par de horas más tarde, las autoridades confirmaron la muerte de una mujer que quedó dentro de la camioneta que se incendió.

Paramédicos atendieron a varios lesionados y fuerzas federales aseguraron la zona del accidente. (12/01/26) Foto: Especial
Paramédicos atendieron a varios lesionados y fuerzas federales aseguraron la zona del accidente. (12/01/26) Foto: Especial

También, se reportaron varias personas lesionadas, algunas de ellas con heridas de consideración, por lo que fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, y posteriormente, trasladadas al hospital IMSS, en Calkiní, Campeche.

Lee también

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, Comisión Nacional de Emergencia y Guardia Nacional, corporación que aseguró el área.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]