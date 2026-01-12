Más Información
San Francisco de Campeche.- Un trágico accidente se registró en el kilómetro 88 de la carretera federal Mérida-Campeche, a la altura de la comunidad de Tepakán, donde una mujer perdió la vida al calcinarse en el interior de la camioneta.
Los primeros reportes indican que anoche, una camioneta particular colisionó contra un camión tipo volquete que transportaba grava, lo que provocó que ambas unidades salieran de la vía y quedaran envueltas en llamas.
Las autoridades confirmaron que las unidades involucradas en el percance son una camioneta roja con placas YU-9445-E del estado de Yucatán y un volquete blanco con matrícula SZ-3489-N.
Trascendió que en la camioneta viajaba una familia yucateca.
Un par de horas más tarde, las autoridades confirmaron la muerte de una mujer que quedó dentro de la camioneta que se incendió.
También, se reportaron varias personas lesionadas, algunas de ellas con heridas de consideración, por lo que fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, y posteriormente, trasladadas al hospital IMSS, en Calkiní, Campeche.
Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, Comisión Nacional de Emergencia y Guardia Nacional, corporación que aseguró el área.
