Matamoros, Tamaulipas.- Un choque generó el incendio de un vehículo en la autopista Matamoros-Reynosa donde hasta el momento, se reporta el fallecimiento de cuatro personas entre ellos, una menor.
El incidente se registró metros adelante de la curva del Puente Los Indios donde tres camionetas se impactaron y una de ellas, comenzó a incendiarse.
Conductores que circulaban por la zona, reportaron de inmediato el accidente ya que aseguraban que había personas atrapadas al interior del vehículo que se estaba incendiando.
Extraoficialmente se dio a conocer que perdieron la vida calcinadas cuatro personas entre ellos una menor, todos, integrantes del misma familia y que viajaban de Matamoros hacia Reynosa.
Trascendió que al menos tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales locales para que recibiera atención médica.
Quienes circulaban por el lugar, nada pudieron hacer para sacar a las personas atrapadas en la camioneta ya que de inmediato comenzó a incendiarse.
Al lugar, arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Matamoros, así como paramédicos de la Cruz Roja quienes procedieron a trasladar a los heridos.
Protección Civil cerró la circulación de la carretera a fin de evitar nuevos incidentes y procedieron a retirar las unidades, mientras que elementos de la Fiscalía realizaban el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos al Servicio Médico Forense.
