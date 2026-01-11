Dos jóvenes mujeres -quienes habían acudido al sepelio del reportero de nota roja, Carlos Ramírez Castro, asesinado en el norte de Veracruz- fueron reportadas como desaparecidas por familiares y amigos.

Se trata de Wendy Arantxa Portilla Ramos y Karime Monserrat Murrieta, ambas de 23 años de edad, a quienes se busca luego que sus familiares y amigos perdieron contacto con ellas en la ciudad de Poza Rica.

A través del Protocolo Alba de la Fiscalía General del Estado se difundió una ficha de búsqueda de Wendy Arantxa Portilla Ramos, a quien diversos medios locales ubican como novia del reportero asesinado el pasado ocho de enero.

Ficha de búsqueda de Wendy Arantxa Portilla Ramos (11/01/2026). Foto: Especial

En tanto, en distintas cuentas de redes sociales, se ha solicitado a la ciudadanía ayuda para encontrar a Karime Monserrat Murrieta, presuntamente amiga del reportero.

Ambas, según la denuncia pública, acudieron ayer sábado al Panteón Jardines en el municipio de Poza Rica a despedir al comunicador Carlos Ramírez Castro y desde entonces no se les volvió a ver.

El reportero de nota roja, fue atacado a tiros en el interior del restaurante bar Troguebirria, propiedad de su familia, donde se encontraba luego de un periodo de ausencia en esa ciudad.

De acuerdo con el gobierno federal, en 2024 el comunicador había solicitado medidas de protección a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), sin embargo las abandonó y dejó el estado.

