Culiacán.- En operativos distintos en conjuntos residenciales privados de la capital del estado, las autoridades estatales detuvieron a dos civiles armados, aseguraron cuatro vehículos, un total de siete armas de fuego, cartuchos de diversos calibres y siete chalecos tácticos con placas balísticas.

La Secretaria de Seguridad Pública del Estado informó que una llamada anónima al número d emergencia 089, alertó a las corporaciones de las policías sobre la presencia de civiles armados, en el conjunto habitacional privado de los Almendros, en el sector de la Feria Ganadera, a la salida sur de la capital del estado.

Con el despliegue de un operativo en esa zona, se detuvo a dos personas jóvenes, las cuales portaban un rifle AK-47, una carabina M4, una pistola 9X 19 mm, catorce cargadores, un chaleco táctico con placa balística, un porta cargador y conducían un vehículo con reporte de robo.

En la Privada Residencial Gran Canaria, del sector de Tres Ríos, en Culiacán, la Policía Estatal Preventiva que atendió un reporte ciudadano, persiguió sin lograr detener a varias personas armadas que saltaron las bardas del conjunto habitacional, pero se descubrió dos viviendas con daños en puertas y en su interior camionetas blindadas y armas.

Luego de la búsqueda de este grupo armado que fue reportado a las líneas de emergencia, observaron que en la privada dos viviendas con daños en sus puertas de acceso, se encontraban estacionadas camionetas con blindaje y diversos objetos, por lo que se solicitó su cateo.

Tras la inspección en dicha privada habitación y en perímetros cercanos, se logró asegurar cuatro rifles automáticos, 19 cargadores abastecidos, 390 cartuchos útiles calibre 7.62X 39 mm, 421 cartuchos, para armas calibre 5.56X 45 mm, seis chalecos con dos placas balísticas cada uno de ellos, tres vehículos , un casco Kevlar y un total de 193 puntas de acero.

Todo lo asegurado en dicho conjunto habitacional privado y en su exterior fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para que abra la investigación respectiva sobre el origen de las armas, cartuchos, equipos tácticos y la identidad de los propietarios de los tres vehículos que fueron asegurados.

