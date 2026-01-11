Más Información
Dzemul, Yucatán.- Autoridades del municipio de Dzemul retiraron estructuras ilegales que bloqueaban el acceso a la playa de San Benito.
Este operativo, a cargo de la Comisión de Inspección y Sanción de la Costa, en coordinación con elementos de la Dirección de la Policía Municipal, se realizó, tras la denuncia de pobladores de la zona costera de San Benito.
Durante las inspecciones, los elementos retiraron estructuras, principalmente cercos y obstáculos de madera, así como escombro y postes, colocados de manera ilegal por propietarios de casas veraniegas, que afectan la movilidad de habitantes y visitantes.
La administración municipal informó que estas acciones forman parte de un plan integral de las costas del municipio de Dzemul con el objetivo de restablecer el orden vial y garantizar el derecho al libre tránsito.
Advirtió que los operativos continuarán para evitar la reinstalación de obstáculos y detectar nuevos puntos críticos en la zona costera.
Recalcó la autoridad municipal que la ley federal dice que ningún propietario de un predio u hotel puede restringir la entrada de las personas a la costa.
aov
