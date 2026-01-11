La Paz, Méx.- Una patrulla de la Policía Estatal de Género provocó un choque múltiple en la carretera México–Texcoco, a la altura del municipio de La Paz, luego de que el policía que la conducía perdió el control del vehículo tras presentar una situación médica repentina, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

La Secretaría informó, en un comunicado, que la unidad oficial circulaba sobre dicha vialidad durante recorridos de seguridad, en compañía de otras tres patrullas, cuando ocurrió el incidente.

Al perder el control, la patrulla con número de serie ME294A5 se impactó de manera involuntaria contra cinco vehículos particulares.

Asimismo, arrolló a un vendedor ambulante que se encontraba en el cruce y un motociclista que estaba circulando, de acuerdo a las imágenes que comenzaron a difundirse en redes sociales.

A pesar de ello, la Secretaría de Seguridad descartó lesionados en su comunicado.

El seguro vehicular correspondiente realizará el seguimiento para la verificación de los daños y la atención del percance conforme a los procedimientos establecidos.

En tanto, de acuerdo a las autoridades, el elemento policiaco fue canalizado para su valoración médica y se le practicarán los exámenes correspondientes, con el objetivo de garantizar su estado de salud y su adecuado desempeño en las labores de seguridad pública.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional para apoyar en el resguardo del lugar el cual presenta carga vehicular tras el accidente.

