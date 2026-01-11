Este domingo por la tarde dio inicio la recuperación de bienes y algunos objetos personales por parte de las familias que resultaron afectadas por la explosión en un edificio de departamentos en la colonia Paseos de Taxqueña.

Con la coordinación de la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, y del alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, quienes estuvieron presentes en el lugar de los hechos, dio inicio a la repartición de material para embalaje con el fin de que las familias afectadas pudieran recuperar, ropa, documentos y objetos de valor de los departamentos.

De acuerdo con la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México, después de haber hecho la revisión correspondiente y el estado que mantiene estructuralmente el edificio, será necesario desalojar de manera completa seis departamentos en donde habrá una intervención mayor para la rehabilitación del edificio ubicado en la esquina de Paseo de Los Naranjos y Paseo de Los Cipreses.

En el resto de los departamentos, de acuerdo con la propia Secretaría, no será necesaria la desocupación total, sin embargo, durante el tiempo que duren los trabajos, que puede ser de ocho meses a un año según la secretaria Urzúa, lo que quede en el sitio será resguardado de manera permanente.

Este domingo Myriam Urzúa y Giovani Gutiérrez ingresaron por primera vez al edificio dañado para realizar un recorrido y hacer una evaluación de las condiciones en que se encuentra después de que este, con la supervisión previa de tres Directores Responsables de Obra (DRO), así como de la secretaría de Vivienda y de la propia secretaría de Protección Civil, apuntalaron los departamentos más comprometidos a fin de mitigar cualquier riesgo.

Actuamos en coordinación ante la emergencia, con los gobiernos federal y local, logramos salvaguardar la vida y seguridad de quienes viven en la zona afectada por la explosión, en Paseos de Taxqueña. Una vez más, en #Coyoacán comprobamos que en equipo somos imparables. pic.twitter.com/3ye22pq0vf — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) January 10, 2026

De esta manera comenzó la mudanza de varias decenas de vecinas y vecinos a quienes se les dotó de cajas, plástico para emplayar, bolsas y transporte en caso de ser necesario, para el retiro de diversos bienes, previa identificación como propietarios o arrendatarios de estos departamentos.

Esta semana se prevé se avance en el programa o acción social para la cobertura del pago de la renta de las familias que así lo decidan y que deberá ser aprobado por el gobierno central a través de las secretarías correspondientes. Mientras tanto, 29 personas permanecen hospedadas en un hotel del sur de la Ciudad en donde la Secretaría de Vivienda cubre los gastos en lo que definen el sitio en donde rentarán mientras es rehabilitado el edificio.

El alcalde Giovani Gutiérrez agradeció la solidaridad y la generosidad de vecinas, vecinos, empresarios, comerciantes, de la CANIRAC, de panaderías, cafeterías y restaurantes, quienes han apoyado desinteresadamente en la alimentación de las personas damnificadas, así como del personal que labora en la zona y que diariamente asciende a unas 400 o 500 personas en tres turnos.

Al momento, han sido retirados 10 camiones con escombro del lugar.

