A un mes del primer rescate del Refugio Franciscano A.C. el pasado 11 de diciembre, la presidenta de la Fundación Antonio Haghenbeck, Carmela Rivero, acusó que los animales fueron encontrados en muy malas condiciones, por lo que indicó que "no sólo me siento tranquila personalmente, sino que como fundación hicimos lo correcto".

"Desde que llegamos empezamos a resolver problemas de medicina preventiva, al ver la cantidad de parásitos que los pobres tenían. En cuanto a rasquidos no había un rincón a dónde voltear y no ver esos animales mordiéndose la pompa o rascándose la oreja", dijo en un video que subió la fundación en X.

Aseguró que tenían las orejas completamente hinchadas, inflamadas del dolor que traían, además del "frío inclemente que pasaban porque vivían prácticamente en la intemperie".

"Hay algo que me parece inexplicable y es la reiterada atención sobre el predio y no la atención sobre los animales y estas personas en las condiciones en que los tenían y estaban sufriendo", aseveró Carmela Rivero.

La titular de la Fundación Haghenbeck indicó que desde su rescate se ha atendido tanto su alimentación y nutrición como su salud física.

Por todo lo ocurrido, manifestó que se redefinirán y pulirán muchas de las acciones y programas que se llevan a cabo en la fundación, ahora que está evolucionando el derecho de los animales.

"¿Qué deseo para todos los perritos que fueron rescatados de ese infierno? Les deseo una camita, un hogar, una cobijita calientita y sobre todo el amor de una familia. Eso deseo para cada uno de ellos", comentó Carmela Rivero.

Dijo que hay viejitos, jovencitos, perritos chiquitos, medianos y grandes, y todos muy lindos.

"Todos gritando: mírame. Yo quiero que me quieras. Estoy esperándote mi familia y quiero que su familia diga mi perrito querido, ya te estamos esperando. ¿Cuándo te vienes con nosotros?", concluyó.

