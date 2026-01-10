La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que el predio del Refugio Franciscano, donde fueron rescatados más de 800 perros el pasado 7 de enero, no está asegurado y no hay interés de parte de institución ni del Gobierno capitalino en el mismo.

“El Gobierno capitalino y la fiscalía de la Ciudad de México no tienen interés alguno en la propiedad o posesión del inmueble, ni participan en controversias de carácter civil relacionadas con el mismo; la actuación de las autoridades se ha limitado estrictamente a salvaguardar el bienestar y la integridad de los animales”, precisó en un comunicado.

Agregó que la posesión del inmueble ubicado en la alcaldía Cuajimalpa corresponde al proceso civil en curso ante las instancias competentes.

La fiscalía capitalina también detalló que de los animales rescatados del Refugio Franciscano, 304 perros se encuentran en el refugio del Ajusco, 371 en las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal de la policía capitalina y 183 en el albergue temporal de la Utopía Gustavo A. Madero. Además, 37 gatos permanecen hospitalizados, así como 20 caninos.

La Fiscalía General de Justicia también precisó que previo al operativo de rescate se habían contabilizado 936 mascotas. De estas, 21 fallecieron antes del 7 de enero (19 perros y dos gatos), debido a su estado de salud.