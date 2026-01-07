Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México atendieron un percance vial ocurrido entre un automóvil particular y una patrulla de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El incidente se registró en el cruce de la avenida Robles Domínguez y la calzada de Los Misterios, en la colonia Vallejo. Tras recibir el reporte, los uniformados acudieron al lugar, donde solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, acordonaron la zona y realizaron labores de vialidad para evitar mayores afectaciones a la circulación.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindaron atención a un oficial de la PBI que presentó una contusión en la frente, así como al conductor del vehículo particular, un hombre de 24 años de edad, diagnosticado con cervicalgia y posible trauma facial. Ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica definitiva.

En el sitio también intervino personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, que efectuó la limpieza del asfalto, mientras que elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito retiraron las unidades involucradas para restablecer la circulación.

Los hechos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará el deslinde de responsabilidades. De manera paralela, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC inició la carpeta de investigación administrativa correspondiente.

