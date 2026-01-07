El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendió un incendio registrado en la avenida Oceanía, a la altura de la colonia Revolución, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde se reportó la quema de una gran cantidad de basura acumulada en la vía pública bajo un puente.

A través de redes sociales, informó que el fuego fue controlado y que los elementos continuaron laborando en tareas de remoción y enfriamiento de la zona, con el objetivo de evitar que el siniestro se reavivara.

Las autoridades señalaron que el incidente no dejó personas lesionadas y que el servicio fue concluido una vez que se descartaron riesgos para la población que transita por la zona.

Por su parte, el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino, Juan Manuel Pérez Cova, detalló que durante la atención del incendio se logró rescatar a una persona que se encontraba en el lugar, además, de un perro y tres gatos.

“Atendimos un incendio en el bajo puente de Avenida Oceanía, donde rescatamos a una persona, un can y tres gatos”, mencionó en su cuenta de X.

Atendimos un incendio en el bajo puente de Avenida Oceanía, donde rescatamos a una persona, un can y tres gatos. #ServicioConcluido@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/Kbk7EZc0km — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) January 7, 2026

