Un incendio por la se registró la tarde de este martes en un bajopuente del Río Churubusco, y su cruce con Plaza Benito Juárez, en la .

Se registra incendio en bajopuente de Río Churubusco, alcaldía Iztacalco; no hay lesionados. Foto: Especial.
Se registra incendio en bajopuente de Río Churubusco, alcaldía Iztacalco; no hay lesionados. Foto: Especial.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que elementos de la Policía Auxiliar que patrullaban por la zona fueron alertados por una que provenía de la parte baja del paso de los autos.

Personal de Parques y Jardines y los uniformados combatieron las llamas con extintores y tras varios minutos controlaron el incendio.

Se registra incendio en bajopuente de Río Churubusco, alcaldía Iztacalco; no hay lesionados. Foto: Especial.
Se registra incendio en bajopuente de Río Churubusco, alcaldía Iztacalco; no hay lesionados. Foto: Especial.

La SSC confirmó que no hubo heridos tras el incidente.

dmrr/cr

