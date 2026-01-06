Más Información
Un incendio por la quema de basura se registró la tarde de este martes en un bajopuente del Río Churubusco, y su cruce con Plaza Benito Juárez, en la alcaldía Iztacalco.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que elementos de la Policía Auxiliar que patrullaban por la zona fueron alertados por una columna de humo que provenía de la parte baja del paso de los autos.
Personal de Parques y Jardines y los uniformados combatieron las llamas con extintores y tras varios minutos controlaron el incendio.
La SSC confirmó que no hubo heridos tras el incidente.
