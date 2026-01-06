Un incendio por la quema de basura se registró la tarde de este martes en un bajopuente del Río Churubusco, y su cruce con Plaza Benito Juárez, en la alcaldía Iztacalco.

Se registra incendio en bajopuente de Río Churubusco, alcaldía Iztacalco; no hay lesionados. Foto: Especial.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que elementos de la Policía Auxiliar que patrullaban por la zona fueron alertados por una columna de humo que provenía de la parte baja del paso de los autos.

Lee también: Detienen a presunto feminicida en alcaldía Álvaro Obregón; víctima era su pareja sentimental

Personal de Parques y Jardines y los uniformados combatieron las llamas con extintores y tras varios minutos controlaron el incendio.

Se registra incendio en bajopuente de Río Churubusco, alcaldía Iztacalco; no hay lesionados. Foto: Especial.

La SSC confirmó que no hubo heridos tras el incidente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr